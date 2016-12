El Sindicato Médico pide la división de las unidades de gestión clínica intercentros

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) pidió ayer que, al igual que se ha dividido la gestión de los hospitales Clínico y Carlos Haya, ocurra lo mismo con las unidades de gestión clínica intercentro que todavía están en funcionamiento. «El que no se produzca este cambio reduce los efectos de la primera medida», manifestaron en un comunicado, en el que recordaron que tanto los cirujanos del Clínico como ahora los urólogos del Hospital Regional Universitario (Carlos Haya) han mostrado su «disconformidad» con la existencia y funcionamiento de estas unidades. «Además, el resto de la unidades intercentros funcionan realmente como unidades separadas, compartiendo solo la dirección. Entendemos que la situación perjudica tanto a los pacientes como a los mismos profesionales de la sanidad que no pueden manejar adecuadamente las demandas asistenciales de la población. El mal resultado de estas unidades están a la vista de todos menos a los de la Consejería de Salud que se empeña en no acabar con ellas», señalaron en la nota.

De este modo, exigió el nombramiento de dos direcciones independientes económico administrativas y clínicas en los hospitales y que estos nombramientos se produzcan por los procedimientos establecidos que permitan la libre concurrencia y participación de los profesionales mejor preparados para desempeñar tales responsabilidades.