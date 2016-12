La policía podrá requerir la autorización para distribuir y vender aceitunas

­Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán requerir la autorización para transportar, circular, recepcionar y vender aceituna para esta campaña, que se regula en una circular que se denomina «Guía Conduce» y que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a principios del próximo año.

«Con este documento, se facilitaría mucho el trabajo, tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil en el control de productos entre provincias, ya que al ser obligatorio los agentes tendrían plena autoridad para detener e investigar a aquellos transportistas que no lo tuvieran», explicó el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, quien añadió que esta instrucción refuerza el control y faculta a los agentes «para actuar en caso de no portar dicha tarjeta como elemento indiciario, pero nunca para sancionar o detener directamente ya que no existe el citado marco legal que debe establecer la Junta de Andalucía, competente en este asunto».

La publicación en el BOP regula la documentación precisa en la recolección y el control de la aceituna, desde su recogida hasta su entrega en los puestos de compra y almazaras. Sobre este punto, informó que el conductor o el transportista del fruto deberá llevar consigo una autorización para su transporte, expedida por el titular de la explotación de donde proceda y que será exigida en los puestos y almazaras.

El subdelegado del Gobierno subrayó la importancia de contar con un marco legal actualmente inexistente, «el cual nos permitiría documentar la trazabilidad de los productos e intervenir sin ambages ante la ausencia de dicho documento».