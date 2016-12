De la Torre amplía el elenco de candidatos para sucederle e insiste en apurar su mandato

Insiste en que su sucesor tendrá que mantener sus líneas estratégicas marcadas más allá de 2019

­El PP llega a la línea de salida para la primavera de 2018, fecha que el partido ha fijado para nombrar al sucesor del todavía alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con muchos más nombres que el de Elías Bendodo. Así lo aseguró, al menos, el propio regidor al abrir ayer el abanico de posibles candidatos a prácticamente cualquier integrante que conforma su actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital.

Si alguien pensaba que De la Torre iba a orientar sus estrategias a brindarle un apoyo activo al presidente de su partido y señalado por muchos como el aspirante número uno para reemplazarle como candidato, éste se empeñó de nuevo en demostrar, al menos hasta el momento, lo contrario. En una entrevista concedida a la Cadena SER, desfiguró todas las quinielas al asegurar que hay varios aspirantes entre sus más cercanos. «Yo siempre digo que, para bien de nuestro partido, tenemos gente muy buena en nuestro equipo de gobierno. Elías Bendodo es un hombre magnífico que ha demostrado su capacidad de gestión, pero la riqueza del PP es que tiene gente muy buena», reseñó De la Torre. De esta manera, el regidor demostró que el reparto de fuerzas será el denominador común para lidiar con las incesantes especulaciones que se han desatado desde que anunciara su marcha para 2019.

Sin atreverse a descartar un posible conflicto de intereses con su partido, recusó, una vez más, un posible relevo pactado antes de 2019. En su habitual tono de aliento cercano, dejó claro que su compromiso con los vecinos impera, incluso, con el que pueda tener con el PP. «Yo tengo el compromiso de los cuatro años. No quiero decir que soy rehén de mis palabras, pero mis palabras me obligan. Fueron palabras pedidas por todos mis compañeros del partido y he de ser coherentes con ellas. El amor que he puesto y que pongo en mi tarea cada día, yo tengo que procurar que esos logros conseguidos se mantengan», aseguró.

Tras 16 años de gobierno fuertemente marcados por su personalidad, dejó también claro que su sombra será alargada, y sin ofrecer grandes concesiones a cambiar las líneas estratégicas marcadas para el desarrollo de la ciudad. «Tengo que procurar también que se mantengan las líneas estratégicas emprendidas, que no son mías, sino que son compartidas entre tanta gente». dijo. De la Torre, que sugirió que el futuro candidato tiene que suscribirse a un panorama continuista. Ve en ello la manera de mantener la «visibilidad» lograda por la ciudad a lo largo de su mandato. En todo caso, después de subrayar de nuevo su voluntad de apurar el mandato, al PP se le presenta un escenario infinitamente más complejo si se confronta con la solución anhelada, y que pasa por un relevo pactado antes de 2019.

Acercamiento a C´s

Al contrario de lo que está pasando en la Diputación, donde la formación naranja ha trazado un «alejamiento político» con el PP, De la Torre aseguró sentir que, después de unos primeros compases complicados, el partido liderado por Juan Cassá habría captado cuál es su misión en el Ayuntamiento. «No veo a Ciudadanos cada día más cerca del PP, no es eso, pero cada día entendiendo mejor la labor que se ha hecho estos años del gobierno del PP que yo he presidido», explicó el regidor.