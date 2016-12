Juanma Moreno se suma a la campaña por un tercer hospital en Málaga

Prueba evidente de que el PP ha intensificado su campaña para reclamar un tercer hospital para Málaga, ha sido la presencia esta mañana en la capital del presidente del PP, Juanma Moreno, para sumarse a la recogida de firmas iniciada por su partido a principio de mes. El presidente de los populares ha reivindicado la construcción del tercer hospital como "algo que pertenece a todos los malagueños" y ha arremetido contra la Junta de Andalucía, asegurando que es una petición que "ha sido incapaz de ver". "Nosotros estamos reivindicando, y no solo el PP sino el conjunto de la ciudadanía malagueña, algo que es sensato y justo como lo es el tercer hospital". En este sentido, ha recordado que, debido al crecimiento experimentado por la provincia, Málaga necesita un tercer hospital y que esta necesidad ya se había tramitado en el Parlamento Andaluz. "Son muchos los colectivos y ciudadanos anónimos que están apoyando esta campaña", ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que "sea sensible a este petición". "Es evidente que en Andalucía hay un descontento ciudadano con la gestión sanitaria por parte del gobierno de la Junta", ha detallado que el objetivo último de esta campaña sería arrancarle un compromiso firme a la Junta en relación a la construcción de un tercer hospital.

Entrando ya en el escenario político, Moreno también ha aprovechado para hacer balance de la gestión de Díaz al frente de la Junta a lo largo de este 2016. Un año, según Moreno, eclipsado por las aspiraciones personales de Díaz para hacerse con la secretaría general del PSOE a nivel nacional. "La gestión de la señora Díaz se podría resumir con un folio en blanco", ha señalado que habría dedicado parte del año a "cargarse a su secretario general, el señor Pedro Sánchez". De cara al futuro, ha precisado que todo hace indicar, además, que "pasará gran parte del 2017 en ocupar el espacio que le quito al señor Sánchez". En este sentido, ha sentenciado que Andalucía "no puede tener una presidenta a tiempo parcial ocupada en los líos internos de su propio partido".

Por su parte, el consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso, ha criticado la actitud adoptada por el PP y ha lamentado que se planteé "sin ningún estudio previo y sin ninguna valoración con los profesionales". En este sentido, Alonso ha apuntado que la formación popular estaría motivada no por su preocupación por el sistema sanitario, sino por intereses de calado político en lo que ha tildado de "objetivos no siempre confesables". "No se caracteriza el PP en los últimos tiempos por hacer planteamientos constructivo sino po sacar ideas sin ningún estudio previo ni valoración el conjunto de los profesionales", ha añadido. En alusión al sistema sanitario, concretamente en la provincia de Málaga, Alonso ha asegurado que "la asistencia está asegurada".