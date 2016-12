La San Silvestre de la Palma-Palmilla alterará el tráfico este sábado por la mañana

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga ha informado de que durante la mañana de este sábado 31 de diciembre se celebrará la VI Marcha Solidaria San Silvestre Palma-Palmilla, a partir de las 10.30 horas, lo que supondrá el corte o la limitación del tráfico por el recorrido de la misma.



Salida a las 10.30 horas desde avenida de Luis Buñuel (puerta principal del estadio de La Rosaleda), avenida de Luis Buñuel, c/ Mark Twain, cruce de Av. Valle Inclán, c/ Duero, c/ Cabriel, c/ Doctor Muguerza Bernal, Camino Virreina, c/ Guido Reni, avenida James Bowles, cambio de sentido sin afectar a la plaza Jacques Cousteau, avenida James Bowles, c/ Werther, c/ Esla, c/ Ebro, c/ Eresma, c/ Duero, c/ Cabriel, Camino Vierreina, puente de la Palmilla y llegada a las 12.30 horas al campo de fútbol de La Virreina.



El Ayuntamiento recomienda evitar la circulación por estas zonas y seguir las indicaciones de Policía Local.