Condenado por quedarse 15.000 euros de una reserva turística

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de dos años de prisión a un hombre por quedarse con los más de 15.000 euros que entregó otro para reservar una paquete turístico con alojamiento y reserva para jugar en campos de golf. Además, deberá indemnizar al perjudicado con dicha cantidad.

Según se considera probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el perjudicado, que entonces residía en Zagreb, se interesó por uno de esos paquetes turísticos que se ofrecían en la página web que dirigía el acusado a finales de 2008 y solicitó un presupuesto.

Así, el acusado se lo remitió y acordaron la reserva para once personas con alojamiento en un complejo hotelero y cuatro partidas de golf en varios campos. El procesado requirió al perjudicado 3.100 euros para hacer la reserva, cantidad que éste abonó, según se indica en la resolución.

Ante la desconfianza del perjudicado, el acusado le remitió una fotocopia de una transferencia al complejo hotelero que "no se materializó nunca pero que sirvió para conseguir que el hombre remitiera el resto del dinero, 12.338 euros". Según la sentencia, el procesado se quedó con ambas cantidades.

Por estos hechos, se le condena por un delito de apropiación indebida y no de estafa, al considerar la Sala que no existió una puesta en escena para producir error en esa otra persona, ya que "no ha quedado acreditado que el anuncio y la oferta de servicios de la empresa fueran ficticios", al haber sido la misma formalmente constituida.

Para el Tribunal no ha quedado demostrado que el anuncio de la empresa en Internet o el negocio fuera un gancho, pero sí que el acusado "recibió una sustanciosa cantidad para reservar un complejo hotelero y 'green fees' en diversos campos de golf y en vez de utilizarla para eso, no sólo se quedó el dinero sino que usó un artificio para obtener más".

La Sala señala que la falta de reserva está acreditada documentalmente por los campos de golf y por la declaración del responsable del establecimiento hotelero, rechazando el argumento del acusado de que no hubo delito sino una mala gestión empresarial y que los clientes no se presentaron.

Aunque el procesado se comprometió durante la instrucción y también en el juicio a devolver el dinero, "lo cierto es que han transcurrido ocho años desde que sucedieron los hechos y más de siete desde que declaró y no ha devuelto absolutamente nada del dinero recibido", dice la sentencia.