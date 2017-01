El Hotel Miramar prevé cerrar el año al 60% de ocupación

El director del Gran Hotel Miramar, Israel Martínez, ha valorado "la ilusión que ha despertado" este hotel, que acaba de abrir sus puertas de manera parcial en Málaga capital, y ha explicado que previsiblemente el hotel cerrará este año en torno a un 60 por ciento de ocupación, "sabiendo que estos tres meses de arranque, al no tener la disponibilidad total de habitaciones, va a ser de una manera relativa".

El Gran Hotel Miramar, de cinco estrellas gran lujo, abrió sus puertas al público este pasado domingo, 1 de enero, de manera parcial con un número determinado de habitaciones y servicios que permiten realizar un primer rodaje antes de la apertura completa, prevista para el mes de febrero o marzo, ya con todas las instalaciones a pleno rendimiento.

Al respecto, Martínez ha valorado que "está viniendo mucha gente a vernos, a usar nuestros servicios del hotel y clientes a reservar habitaciones". En este sentido, ha destacado que los malagueños que viven en la ciudad "están reservando habitaciones para pasar una noche en el hotel y probarlo".

En este punto, ha detallado que "el hotel está hecho para los malagueños y los malagueños lo utilizan, también están viniendo ingleses, españoles, franceses y alemanes", aunque ha incidido en que "lo que me resultaba sorprendente es que el propio malagueño que tiene casa en Málaga se quede a dormir con nosotros, eso es fantástico".

"La verdad es que está siendo francamente ilusionante, y la percepción que tenemos nosotros de las cosas es que el cliente está muy contento con lo que está disfrutando del hotel", ha afirmado en una entrevista a Europa Press, al tiempo que ha incidido en que se seguirá "trabajando duro para que eso se siga manteniendo".

Este establecimiento, el primer cinco estrellas gran lujo de la capital, comienza a funcionar como miembro de The Leading Hotels of the World, la marca hotelera más emblemática del mundo donde la excelencia es primordial. Este club internacional, al que sólo pertenecen algo más de 375 hoteles en 75 países, anunció la aprobación de la afiliación el pasado verano.

Para Martínez, pertenecer a The Leading Hotels of the World "nos va a dar ese acercamiento al turismo de alto standing", ya que "es una empresa que está muy consolidada en el segmento de lujo y que, además, "es reconocida mundialmente, y tienen grandes especialistas trabajando en los países más importantes donde hay este turismo de lujo".

"The Leading Hotels of the World lo que te hace es posicionarte en el mapa y, por supuesto, van a acudir y acuden ya clientes con ese target y a través de Leading", ha afirmado.

Aperura parcial. El Grupo Santos ya ha iniciado la comercialización de parte de las habitaciones, con promociones especiales por la apertura, con un 25 por ciento de descuentos; una oferta de reserva anticipada con un 20 por ciento de rebaja para las realizadas con 30 días de antelación o una promoción de cinco noches al precio de cuatro. Incluso, ya tiene 40 bodas comprometidas para 2017.

Martínez ha explicado que se ha "periodificado la apertura" del hotel en dos fases. En concreto, en la fase A se ha abierto los jardines de la fachada norte, el departamento de recepción y conserjería, el lobby bar, el restaurante, tanto para desayunos, comidas y cenas, la terraza, y los salones reales del hotel. De igual modo, hay un total de 41 habitaciones en disposición de ocuparse, de las que lo están 40, ya que una es para "mostrarla pero ya mañana estará ocupada". "Estamos muy contentos", ha agregado.

En este punto, ha recordado que a mediados de febrero "esperamos tener todo el hotel en su totalidad al 100 por ciento, ya con el spa, los jardines de la zona sur, la piscina y restaurante de la parte sur", ha detallado, ya que, la obra que resta "están ya muy consolidada y no quedan trabajos grandes de construcción".

Sobre la inauguración, el director del hotel ha explicado que "se va a producir una situación, ya que si acabamos el hotel a mediados de febrero, el problema que hay es que nos vamos a encontrar en marzo un mes que ya empieza a ser, en términos de ocupación, importante", por lo que "es muy probable que podamos irnos al mes de septiembre a realizar la inauguración, no porque el hotel no esté operativo al 100 por ciento, que lo está en marzo o final de febrero, pero si el hotel está lleno no tiene cabida hacer una gran inauguración porque no tendríamos donde meter a la gente".

Por ello, ha continuado, "es muy probable que nos vayamos a abril pero a lo mejor también a septiembre, por lo que no hay una fecha, depende de cómo vayan terminando la obra y depende de cómo vaya la evolución del hotel, que indica que va a ir muy bien", ha incidido.

Celebraciones. Por otro lado, en el Gran Hotel Miramar, además de que se pueda visitar el restaurante o alojarse, también es posible hacer una reunión de empresa o una celebración de cualquier tipo. De hecho, en este 2017 "tenemos casi 40 bodas ya en cartera y confirmadas para llevarse a cabo", ha explicado el director del hotel, quien ha incidido en que "las celebraciones es una de las divisiones más importantes y que más peso va a tener".

El Gran Hotel Miramar cinco estrellas gran lujo cuenta con 13.000 metros cuadrados de superficie, 200 habitaciones, de las cuales 29 son suites --25 suites imperiales y cuatro suites reales--, 9.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas con árboles centenarios, una gran terraza con vistas al mar, piscina, SPA, cinco espacios dedicados a gastronomía y restauración, bodega visitable ubicada en la antigua cárcel, zona de guardería, parking privado con servicio valet y salones de reuniones para albergar todo tipo de convenciones y grandes presentaciones, entre otros espacios.

El edificio es un palacio, considerado como la obra cumbre del arquitecto Fernando Guerrero Strachan que, tras cinco años en construcción, fue inaugurado en 1926 por el rey Alfonso XIII con el nombre Hotel Príncipe de Asturias. Estos trabajos de reforma y actualización realizados por Hoteles Santos, que culminarán en las próximas semanas, enamorarán a los visitantes, que encontrarán en sus espacios tres atmósferas fusionadas: clásica, nazarí y mediterránea.

Actualmente, el hotel tiene una plantilla de 50-60 empleados, también algunas externacionalización, por lo que "estamos ya por encima del ratio de una persona por habitación ocupada". El objetivo, ha remarcado, "es que el día de mañana cuando el hotel esté lleno podamos estar hablando de 200 empleados".

En el Gran Hotel Miramar "el lujo se palpa en todo sus rincones". Para su director, "es un establecimiento de mucho nivel, de que en lo acabado no se ha escatimado absolutamente en nada y el servicio que se pretende dar es de nivel exquisito, al tener 1,2 empleados por habitación", ha detallado.

Por último, Martínez ha considerado que "Málaga en sí es un destino fantástico", ya tiene "un montón de actividades y posibilidades, es maravillosa", pero "hay algunas tareas pendientes".

"Hay ciertas cosas que se tienen que adaptar a la necesidad de este cliente --de lujo--" ha considerado, al tiempo que ha explicado que "hay algunos servicios que, por no haber tenido la necesidad o demanda adecuada de este tipo de clientes no se han dado, como alquiler de yates, un helipuerto para transporte o aterrizaje de cierto público que venga en su propio yet o helicóptero".

Así, ha incidido en que "hay algunos temas en los que se puede trabajar. Pero en general la ciudad también está bastante orientada, aunque faltan algunas cositas que van a venir pronto cuando haya la demanda", ha concluido.