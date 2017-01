Fallece un británico tras precipitarse al mar en La Malagueta

Un ciudadano británico ha fallecido este jueves tras precipitarse al mar desde una zona rocosa de la playa de La Malaguetas. El hombre ha caído al agua desde un espigón mientras paseaba. Varias personas informaron al centro Emergencias, pasadas las 11.30 horas, de que tras las caída del hombre, éste estaba siendo arrastrado por la corriente. Salvamento Marítimo localizó al hombre y confirmó su fallecimiento. El cadáver fue trasladado hasta la Escalerita Real del muelle 3 del Puerto de Málaga.

Fuentes de bomberos han asegurado que fueron requeridos para el rescate, pero "no han podido hacer nada por su vida al no contar con personal ni medios de rescate acuático", como denunció este periódico en junio de 2014, ya que la unidad de rescate GRES no está operativa hace años. El propio Francisco de la Torre aseguró ayer, ante las demandas de los bomberos, que esta unidad no era necesaria, ya que estos operativos están cubiertos por otras unidades de emergencias.