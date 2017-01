Andalucía Acoge cree que los inmigrantes deben ser atendidos por ONG

­

El coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, consideró ayer que debería hacerse «con carácter habitual» que los inmigrantes llegados en pateras sean acogidos por organizaciones sociales «para prestarles una ayuda humanitaria», como ha ocurrido con los llegados a Málaga desde el 1 de enero, y no ser trasladados a centros de internamiento «que no cumplen las condiciones básicas». Así, Rodríguez Candela indicó en declaraciones a Europa Press que esa «es una privación de libertad absolutamente estéril, como nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo». «Lo que ha de hacerse desde un primer momento es acoger a estas personas en organizaciones sociales para prestarles una ayuda humanitaria».

«Consideramos que lo que ha ocurrido con las dos últimas pateras que llegaron a Málaga es lo que se debe hacer con carácter habitual, y no esperar a que estas personas estén varios días privadas en libertad en centros que no cumplen condiciones básicas cuando se sabe que su devolución no va a poder ser ejecutada», aseveró, al tiempo que aseguró que en el colectivo «sí tenemos constancia de que los CIE están por encima de su capacidad, de ahí que no puedan entrar más personas y sean puestas a disposición de las organizaciones sociales para que les presten un acogimiento humanitario».

Precisamente ayer, Salvamento Marítimo rescató a 28 hombres y dos mujeres en aparente buen estado de salud de una de las tres pateras que buscaban desde primera hora en aguas del Mar de Alborán después de que fuera localizada a unas 53 millas náuticas al sur de Cabo de Gata, en aguas de Almería. Una portavoz del servicio dependiente de Fomento indicó a Europa Press que la Guardamar Polimnia procedió al trasbordo de los ocupantes de la patera después de que fuera localizada en aguas almerienses.

Más tarde, Salvamento Marítimo trasladó al puerto de Motril (Granada) a los 55 inmigrantes, ocho de ellos mujeres, ocupantes de otra patera tras ser rescatados a 3,5 millas náuticas al suroeste de la Isla de Alborán en la que fue la segunda infraembarcación localizada en esta zona en la jornada de ayer. Además, Salvamento ha desactivó la búsqueda de la tercera embarcación que se buscaba en Alborán con unos 28 inmigrantes ya que finalmente fue rescatada por Marruecos.