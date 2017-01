El PSOE presentará un centenar de reclamaciones al presupuesto de la Diputación de Málaga

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha anunciado este sábado que el PSOE presentará en torno a un centenar de reclamaciones al presupuesto del ente supramunicipal para 2017.

Conejo ha recordado que las cuentas de la Diputación fueron aprobadas el pasado mes de diciembre de manera provisional con el voto a favor del PP "y la abstención cómplice" de Ciudadanos, Málaga Ahora e Izquierda Unida, a quienes se ha dirigido y les ha recordado que "aún están a tiempo" de cambiar las políticas "de derechas" de la Diputación apoyando las modificaciones que proponen los socialistas.

"Los socialistas queremos unos presupuestos que de verdad apuesten por dar soluciones a los malagueños; que sean sociales y que atiendan a los pequeños y medianos municipios, que mejoren las comunicaciones en el interior de la provincia, que apuesten por mejorar la depuración en la comarca de Ronda y sobre todo que mejoren la situación de desempleo en nuestros municipios, asegurando así la igualdad de oportunidades aportando la financiación suficiente para que nadie se quede atrás", ha enumerado.

Conejo ha explicado que sólo el PSOE se opuso al presupuesto presentado por el PP porque "no responden a la verdadera demanda de la provincia; ni a los problemas de los malagueños ni a las verdaderas competencias que la Diputación tiene, que no son otras que la atención a los pequeños y medianos municipios de la provincia".

A juicio de Conejo, "los presupuestos del PP le dan la espalda al empleo en la provincia ya que no destinan ni un solo euro a planes de empleo; no destinan lo suficiente para mantener y mejorar la red de carreteras provinciales en especial en comarcas como Ronda, con un déficit histórico; y no destina ni un solo céntimo para el mantenimiento o la puesta en marcha de la red de saneamiento de la Serranía de Ronda a pesar del compromiso del PP en 2013".

Además, ha continuado, "son unos presupuestos antisociales que recortan en servicios sociales comunitarios o incluso en las residencias de mayores, además de recortar en políticas de igualdad, que no llegan al dos por ciento del total exigido por el PSOE", ha concluido.



Bajada del paro

El secretario de Política Institucional del PSOE-A ha valorado que Andalucía ha liderado el descenso del paro en el último año y ha criticado que Gobierno central "no está moviendo un dedo para contribuir a la recuperación económica y a la creación de puestos de trabajo" en la Comunidad.

Conejo ha detallado que en 2016 Andalucía registró la mayor bajada del paro de toda la serie estadística, casi 80.000 parados menos, y consiguió el objetivo de bajar de los 900.000 parados, rebajando en 17.000 personas ese objetivo. También ha incidido en que la bajada ha sido en todos los sectores, en todas las provincias y en todos los tramos de edad.

"Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo a creado en España y es la que más tira del carro del empleo en nuestro país", ha subrayado Conejo, quien ha indicado que ha sido "gracias al esfuerzo diario de todos los andaluces y por la contribución de su tejido productivo, y también por las inversiones y el compromiso del Gobierno andaluz", citando, al respecto, la apuesta por los planes de empleos, "y por la estabilidad política que tiene esta Comunidad", ha añadido.

Frente a ello, el secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, ha lamentado que el Gobierno del PP "no está moviendo un dedo" para contribuir a la recuperación económica y a la creación de puestos de trabajo en Andalucía.

"El Gobierno del PP ha dejado sola a Andalucía en la lucha para combatir el desempleo", ha criticado, al tiempo que ha añadido que "no sólo no ha contribuido y apoyado el esfuerzo que prácticamente realiza a pulmón la Junta, sino que además el Gobierno del PP, con sus políticas y sus medidas de recortes y precarización, ha sido un lastre para el empleo en nuestra comunidad".

En este punto, ha afirmado que las consecuencias para el mercado de trabajo de esas políticas del PP son "la precariedad laboral, el aumento de los trabajadores pobres y la mayor desprotección social", ha lamentado.

De igual modo, ha dicho que "llama la atención que, mientras que el Gobierno no ha ayudado a Andalucía, no ha movido un dedo, nadie en el PP andaluz ha alzado la voz".

"El Gobierno de España daba la espalda a los andaluces y nadie del PP en la Comunidad ha alzado su voz frente a esa política insensible de la derecha española con esta tierra", ha criticado, al tiempo que ha señalado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha sido "incapaz de pedirle a Rajoy un plan extraordinario de empleo para Andalucía como el que sí tienen otras comunidades autónomas".

"Moreno no ha defendido a los andaluces en materia de empleo como tampoco lo hizo en su día con la financiación autonómica o con las políticas agrarias", ha enumerado.

Para Conejo, "lo que sí ha defendido el PP-A ha sido la reforma laboral, una apisonadora de derechos de los trabajadores y una máquina de precarización del trabajo para los andaluces".

En este sentido, el secretario de Política Institucional del PSOE-A ha asegurado que el líder de los 'populares' andaluces "está en la estrategia del cuanto peor para Andalucía mejor para él y para el PP".

"No está por ayudar a Andalucía y arrimar el hombro, porque considera que no conviene para sus intereses particulares, partidístas", ha agregado.

En este sentido, Conejo ha añadido que a Juanma Moreno "no le hemos escuchado una sola palabra sobre el descenso histórico del paro en Andalucía en 2016, ni tampoco le hemos visto hacer absolutamente nada para que esas cifras sigan disminuyendo".

Por otro lado, ha incidido que con un respaldo financiero "justo" y un Gobierno central "sensible" a las necesidades de la tierra la tendencia positiva que ha tenido Andalucía en 2016 "habría sido mayor". Por ello, ha afirmado que desde el PSOE seguirán trabajando para continuar disminuyendo las cifras de desempleo y sobre todo "para que el empleo que se cree sea de mayor calidad", porque "el objetivo es más y mejor empleo, estable y digno".



Iniciativas

En este sentido, ha recordado que una de las prioridades del PSOE este año en el Congreso es "desmotar pieza a pieza la reforma laboral del PP" y uno de los objetivos "va a ser combatir la precariedad en el empleo y la pobreza laboral a la que nos han conducido las políticas de Rajoy".

"El PSOE va a ser inflexible con el Gobierno de la nación si no deroga en 2017 la reforma laboral", ha afirmado, al tiempo que ha dejado claro que "este país necesita recurar los derechos de los trabajadores y necesita condiciones digas para los empleados".

También ha adelantado que los socialistas van a llevar iniciativas al Congreso para recuperar la negociación colectiva y la prevalencia de los convenios de sector sobre los convenios de empresa "para evitar los abusos en la subcontratación a tiempo parcial y los falsos autónomos". Asimismo, propondrán que se dupliquen los recursos destinados a las políticas activas de empleo para recuperar las ayudas a parados mayores de 52 años.