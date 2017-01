El PP pone en su punto de mira las elecciones locales de 2019

Arranca la campaña de las municipales de 2019. La reunión interparlamentaria del PP, que ha congregado esta mañana en Málaga a cargos electos y a toda la cúpula del partido, con su presidente regional, Juanma Moreno, al frente, ha servido para confirmar que los populares ya han puesto en su punto de mira a los próximos ciclos electorales que se atisban en 2019, y que se afrontan con dos claros objetivos: mantener el dominio del PP a nivel municipal y desfigurar el gobierno de la Junta de Andalucía, acabando por primera vez con la hegemonía del PSOE. "Desde hoy, el PP se pone ya el mono de trabajo de las elecciones municipales de 2019", ha precisado el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, que es "el principal motivo de la reunión de hoy".

Con la renuncia anunciada del actual todavía alcalde, Francisco de la Torre, que ha estado ausente en la reunión de esta mañana, las elecciones trascienden a la mera disputa electoral y, también, están marcadas por saber quién sucederá a De la Torre como candidato. Una incógnita que se resolverá, según ha afirmado Bendodo, como ya lo hiciera en anteriores ocasiones, en la primavera de 2018. De esta manera, el partido se volcará de lleno en la capital para hacer frente a un escenario que se prevé más complejo que en la última cita.

El último responsable del partid en Málaga ha anunciado la celebración de una convención del partido que tendrá lugar en la capital a lo largo del primer trimestre de 2017. "En los próximos meses articularemos estrategias para reforzar al partido en la capital", ha adelantando.

Por si alguien pudiera sugerir que Bendodo podría ejercer como intermediador entre Ayuntamiento y Junta, a la hora de acercar posturas en el asunto del metro, ha pegado un aldabonazo para dejar claro que su apoyo a De la Torre, al menos en este asunto, no entiende de fisuras: "La postura de maltrato de la Junta de Andalucía con nuestra ciudad no la vamos a permitir. Dejar claro el apoyo unánime del PP de Málaga, en relación a la postura del alcalde sobre el metro hasta el Hospital Civil. Yo estoy convencido de que la Junta no se va a atrever a ir en contra de los malagueños. La ciudad rechaza el metro en superficie hasta el Hospital Civil".

Por su parte, Moreno ha aprovechado para dejar claro el desencanto que existe a nivel regional con el gobierno de la Junta, y, especialmente, con el papel ejercido por su presidenta, Susana Díaz, a la que ha culpado de colocar sus ambiciones personales por encima de su trabajo en Andalucía.

"El PSOE se ha convertido en una máquina de crear infelicidad y frustración entre los ciudadanos", ha criticado, sobre todo, la supuesta escasa capacidad de Díaz para alcanzar consensos. "Cómo es posible que de más de 600 de nuestras enmiendas a los presupuestos no se ha tenido en cuenta ni una", se ha preguntado Moreno.

Bajo un trasfondo de trabajo "serio" y "responsable", el presidente de los populares ha distanciado a su partido de los fuegos de artificio que imperan, según su opinión, especialmente, en las nuevas formaciones políticas y ha asegurado que se dan las condiciones óptimas para que el PP se pueda hacer por primera vez con el gobierno al frente de la Junta. Un camino basado en la defensa de las políticas sociales y de llegar a grandes acuerdos para despolitizar a asuntos de interés general como puede ser la dependencia.

"Nosotros trabajamos por una sanidad pública gratuita e universal", ha subrayado. "¿Dónde está Andalucía para Susana Díaz?", se ha cuestionado, para finalizar, asegurando que "llevamos prácticamente dos años enredados en la eterna ambición de Susana Díaz".