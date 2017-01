Los 2.700 empleados del Ayuntamiento de Málaga tendrán nuevo convenio

­Más de 2.700 empleados públicos del Ayuntamiento de Málaga (2.300 funcionarios y 400 laborales) tendrán un nuevo convenio laboral que sustituirá al que venían arrastrando desde 2013 y que tendrá vigencia hasta finales de este año. Los dos textos –el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo para el personal laboral– contemplan una subida salarial del 1% para este año; la estabilidad laboral para interinos y para el personal adscrito a programas de la Junta y ligeras mejoras económicas, como la subida del plus de nocturnidad y del plus de jornada partida; la reducción de los días de trabajo para los bomberos, así como mejoras sociales como el aumento de horas de lactancia de los padres; o la devolución de la mitad de las ayudas para prestaciones sociales que fueron recortadas en 2012. Se mantiene la paga de productividad, fijada en 585 euros y el compromiso de realizar por primera vez una relación de puestos de trabajo (RTP).

Tanto el acuerdo de funcionarios como el convenio colectivo, han sido ya firmados por los sindicatos y el responsable del área de Personal y sólo queda la aprobación de ambos por la junta de gobierno local, que se espera para mañana viernes, momento en que entrarán en vigor.

La negociación ha sido larga –desde julio de 2015– y ha dejado bajas por el camino. Así, el acuerdo de funcionarios ha sido firmado por UGT, CSIF y UPLB (Unión de Policía Local y Bomberos), con mayoría en la junta de personal, mientras que CCOO, el SAB (Sindicato Andaluz de Bomberos) y el SIP-AM (Sindicato Independiente de la Policía) han rechazado firmarlo. El convenio colectivo para los laborales ha sido firmado por los miembros del comité de empresa de UGT y de CSIF, mientras CCOO ha decidido abstenerse.



Mejoras sociales

La subida salarial será la del 1% estipulado para toda la administracional nacional. Se mantiene en las mismas condiciones la paga de productividad por consecución de objetivos, fijada en 585 euros y que se abona en dos plazos en marzo y noviembre. Una de las exigencias más demandadas por los sindicatos se cumplirá al acordarse una mesa técnica que se encargará de confeccionar una Relación de Puestos de Trabajo (RTP), que fijará la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y precisará los requisitos para el desempeño de cada puesto.

Los acuerdos suponen, según destacó un responsable de UGT, la estabilidad laboral para unos 300 interinos y 90 laborales. A los primeros se les garantiza que las plazas que ocupan saldrán a concurso oposición, sin perjuicio de las que salgan por concurso libre; a los 90 laborales que trabajan en programas subvencionados por la Junta se les garantiza que no se les cortará el contrato cuando se retrasen dichas subvenciones.

Los bomberos verán reducido en 9 días su calendario anual de trabajo, sin merma alguna en sus retribuciones.

El plus de nocturnidad subirá un 30%, de los 27 euros actuales a los 35 euros, siempre que no esté integrado en el complemento específico; el plus de jornada partida, que afecta al personal de bibliotecas y a los conserjes de colegios públicos (unos 60 trabajadores) subirá un 60%, al estar muy bajo y pasa de 28 a 45 euros.

El complemento de destino subirá un punto (unos 25 euros) para policías locales de la escala básica y para oficiales (cabos). Los policías locales no trabajarán más de 16 horas seguidas al día en eventos como Semana Santa y Feria.