Los casos de gripe aumentan, aunque el pico más alto se espera en 15 días

La gripe está afectando a personas que no se han vacunado.

La gripe está afectando a personas que no se han vacunado. Arciniega

La mayoría de personas que padecen el virus no se han vacunado contra este

­Mientras en todo el país se habla de epidemia de gripe, Málaga resiste a consecuencia de las buenas temperaturas. De hecho, los últimos datos del acumulado hablan de 192 casos por 100.000 habitantes frente a los 600 de, por ejemplo, Asturias. A pesar de la benevolencia del clima malagueño, la gripe ha hecho acto de presencia un año más en Málaga y su pico de incidencia más alto se espera para finales de enero, fechas en las que habitualmente aumenta la incidencia de casos por la bajada de temperaturas.

Los últimos datos disponibles proporcionados por la Delegación de Salud, los relativos a la semana del 26 de diciembre al 1 de enero, hablan de 26,9 casos por casa 100.000 habitantes con un acumulado de 192,7 y la cifra de vacunas puestas hasta la fecha en el distrito sanitario Málaga es de 73.500. Asimismo, reconocieron esperar el pico del virus para final del mes de enero.

Ayer mismo el consejero de Salud, Aquilino Alonso, señaló que aunque en Andalucía aún no se ha producido el pico de la gripe, sí se ha incrementado la asistencia a las urgencias de los hospitales entre un 5 y un 6%. Para ello, recordó, «se ha activado el Plan de Alta Frecuentación y se ha contratado a más personal en los sitios en los que se están produciendo incrementos de urgencias».

Además, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, en la mayoría de comunidades las cifras son de epidemia excepto en Andalucía, Canarias, Ceuta, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde es esporádica. En Atención Primaria constatan el aumento de casos, aunque admiten que aún es ligero. El médico de familia Santos Agrela, que trabaja en el centro de Salud Cautivo Trinidad, señala que el 99% de los pacientes que ha visto en su consulta con gripe no estaba vacunado. «Muchos vienen con catarros, pero la vacuna no protege este cuadro», señala el experto, que indica que, por norma, está afectando a personas jóvenes y menores de 65 que no tenían la indicación de ponerse el inyectable.

Los casos de gripe están cursando con el cuadro habitual. Fiebre de 38 o 38,5 grados, malestar, dolor articular y cuadro catarral con tos seca que no tiende a durar más de tres días o una semana. «la evolución de los casos no está siendo mala, aunque luego cuesta estar al 100% algunos días más», señala el doctor.

El experto en Medicina Preventiva, el catedrático Joaquín Fernández-Crehuet, considera que la gripe se atrasa cada vez más, puesto que hace años sus mayores picos de casos se daban en diciembre. Así, señala que los datos considerados «normales» recogen una incidencia de gripe de entre 100 y 150 casos, por lo que Málaga supera en la actualidad las cifras habituales, si bien no dejan de ser datos planos.

A juicio del experto, los principales motivantes de la gripe son las bajas temperaturas –alrededor de los cero grados– y los cambios bruscos que viven otras ciudades como Granada, donde durante el día se alcanzan los 18 grados y por la noche no se sobrepasan los 4. «No hay que alarmarse», señala el médico, que apunta a que en el hospital Clínico, donde trabaja, sólo se han dado por el momento trece ingresos por este virus.

Además, recuerda que se trata de una enfermedad «evitable» si se toman las medidas oportunas. «Es de transmisión respiratoria, las gotas que transmiten el virus no lo hacen a más de un metro, así que se hace por un contacto cercano», señala el médico, que apunta a la convivencia con niños y a la necesidad de tener una correcta higiene de manos para evitar el contagio a otras personas. Asimismo, recomienda la vacunación a las personas que se hallen en grupos de riesgo y, sobre todo, a aquellas que padecen patologías previas que puedan verse agravadas a consecuencia de contraer el virus.

La epidemia de la gripe, que se ha adelantado esta temporada seis semanas respecto a la pasada en el conjunto del país, ha sufrido un repunte en los últimos días que se ha dejado notar en las urgencias de los hospitales, algunos de los cuales han tenido que habilitar más camas o posponer cirugías programadas no urgentes, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, en Asturias y Castilla y León, donde se ha recrudecido en los últimos días.