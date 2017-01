La comisión de Limasa evidencia la falta de acuerdo sobre el futuro modelo de gestión

PSOE, Málaga para la Gente, Málaga Ahora y la formación naranja piden no repetir la gestión mixta

­La empresa mixta de limpieza de Málaga, Limasa, se ha convertido en un permanente dolor de cabeza tanto para los ciudadanos como para los políticos. Si ya esta semana la comisión de investigación sobre la tercera versión de esta mercantil retrataba una sociedad cara, con mal servicio y beneficios impropios, ayer quedó clara otra conclusión: que nadie se pone de acuerdo sobre qué hacer con ella, si privatizarla al 100% o municipalizarla.

Los grupos de la oposición, esto es PSOE, Málaga para la Gente, Málaga Ahora y Ciudadanos, coinciden en que no quieren repetir la gestión mixta para el próximo modelo. De hecho, los partidos de izquierdas optan claramente por hacer totalmente público el servicio dejando a un lado a los socios privados. Ciudadanos, por su parte, insiste en privatizarla y el PP no sabe por dónde tirar: no descarta municipalizarla ni privatizarla. Lo que sí parece claro es que habrá que prorrogar el contrato con la parte privada al menos hasta final de año con el fin de ganar tiempo para pensar por qué vía se opta.

«Ha quedado muy claro que la gestión ha sido nefasta», recriminó la edil socialista Begoña Medina, quien aseveró que el contrato firmado no respondía «a las necesidades y expectativas de la ciudad».

La concejala, que forma parte del consejo de administración de la empresa, criticó que «el beneficiado ha sido para la parte privada», al tener «garantizado un beneficio por el que ha estado cobrando seis millones de euros».

La portavoz socialista, María del Carmen Moreno, insistió en que la ciudad está sucia, en el alto coste que supone el servicio para todos los malagueños cuando sólo beneficia a la parte privada y en la disconformidad de los trabajadores con la gestión del servicio.

Las conclusiones socialistas son claras: no existió control sobre el contrato y sus consecuencias económicas, la maquinaria es antigua y se ha incumplido el pliego de condiciones. El contrato, en opinión del PSOE, podría haber sido rescindido en 2003 tras un dictamen favorable del Consejo Consultivo.

La edil de Málaga para la Gente Remedios Ramos incidió en que la «municipalización sería mucho más eficaz y abarataría el coste», señaló que el Consistorio «podría afrontar la deuda con la empresa privada» y que la «empresa «no ha podido justificar en qué se gasta la asistencia técnica».

La concejala de Málaga Ahora Ysabel Torralbo dijo que la «ciudad no está limpia» y que Málaga «es la segunda más cara de España». «Este modelo es nefasto, los beneficios son para la parte privada y todas las cargas, incluida la de los trabajadores, para el Ayuntamiento», argumentó Torralbo, en referencia a la huelga realizada el año pasado en el mes de marzo y que dejó más de 4.000 toneladas de residuos en las calles.

Por su parte, el presidente de la comisión y portavoz de Ciudadanos –que apoyó la investidura del PP, que gobierna en minoría–, Juan Cassá, calificó el modelo actual «como la mayor mancha del alcalde, Francisco de la Torre, por tener lo peor del privado y del público» y manifestó su apuesta por una gestión privada.

El edil del PP Raúl Jiménez comentó que está «muy satisfecho» con el resultado de la comisión y que se ha podido demostrar «que no hay ninguna irregularidad, ningún enchufismo». «Se ha explicado jurídicamente la asistencia técnica y el concepto de compensación como aporte económico para los salarios», afirmó Jiménez, quien tachó de «circo mediático» la organización de la comisión, y admitió que la gestión es «mejorable, con luces y sombras», pero el resultado es «positivo».

El alcalde informó tras la presentación de un evento deportivo que en los próximos días estudiará una propuesta emitida por el comité de empresa, con quien dijo que no excluye reunirse la semana que viene, y reiteró que «desde el Consistorio no se descarta la municipalización».

De la Torre enfatizó que, de optar por un modelo público, una parte del salario de los trabajadores estará ligada a factores de productividad, que, valoró, tienen el objetivo de que haya «una mejora en el sentido del trabajo y de autoexigencia, que ya está a buen nivel».