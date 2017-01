Los nuevos paseos de Pedregalejo y El Palo se harían con fondos de la UE

­La reforma de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo tendrá que esperar «sine die» después de que ayer concluyera sin acuerdo alguno la reunión en Sevilla entre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el consejero de Turismo, Javier Fernández, sobre cómo financiar la obra para la renovación de este espacio marítimo cuyo proyecto se aprobó en la comisión de gestión del Plan Turístico de Málaga el pasado 23 de julio de 2011, basado en la ordenación del espacio peatonal y de las terrazas mediante la combinación de materiales, el recubrimiento del muro de ribera del paseo y la mejora de las terrazas.

Esta tercera fase del plan fue rechazada finalmente en enero de 2013, cuando la Consejería de Turismo estaba gestionada por Izquierda Unida, que apostaba por destinar esa partida a la creación de productos turísticos y no a la realización de infraestructuras, como se prevía en el documento inicial.

Esta tesis se mantiene de forma invariable desde entonces por el Gobierno andaluz, aunque con el matiz de que estaría dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento de Málaga para buscar financiación europea que soporte los 13,5 millones en los que estaba cifrado el proyecto de remodelación de los dos paseos marítimos, una actuación que consideran urgente tanto el Consistorio como el Foro de Turismo de Málaga y los vecinos.

En la reunión que mantuvieron ayer el consejero de Turismo y el alcalde de Málaga no quedó claro qué administración sería la encargada de destinar esos fondos europeos para la rehabilitación de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo.

Mientras que el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, que estuvo presente en la reunión, señaló que se podrían gestionar a través de otras consejerías del Gobierno andaluz como la de Fomento, fuentes de la Consejería de Turismo explicaron a este periódico que al «tratarse de una obra de infraestructura en una zona de dominio público y no de creación de un producto turístico, este proyecto podría ser financiado por fondos comunitarios que gestionan el Ministerio de Fomento o de Medio Ambiente».

En el encuentro se abordó el futuro de las actuaciones incluidas en el plan turístico de Málaga capital, cuya tercera fase (la de los paseos marítimos) se descartó que se llevara a cabo bajo el paraguas del acuerdo firmado en 2009 al existir un nuevo decreto que regula los planes de grandes ciudades.



Cambio en el decreto

La reunión, de una hora de duración aproximadamente, fue cordial, según Andrade, y en ella el alcalde trasladó la posibilidad de que se podría firmar una adenda al plan turístico de 2009, algo descartado por la Consejería «porque jurídicamente no es posible», al existir un nuevo decreto que regula los planes de las grandes ciudades. «Nos dicen que no es un tema político sino jurídico, pero le hemos trasladado nuestro malestar porque se han cambiado las reglas del juego y no habían contado con nosotros por lo que había que buscar soluciones», señaló Andrade.

En este punto, según mantiene Andrade, el consejero «ha asumido el compromiso de complementar lo que dice el decreto con otra Consejería, que podría ser la de Fomento, para que con fondos europeos se pueda llevar a cabo esta actuación». Así, explicó que el nuevo decreto, que calificó de «ambiguo», habla de que a obras no se puede destinar más de un 30%, lo que supondría una cantidad «muy pequeña para lo que se prevé para el frente litoral y su entorno». La cifra inicialmente prevista para ejecutar la tercera fase del plan turístico de Málaga era de 13,2 millones.

Según Andrade, la solución «no se puede dilatar» e incidió en que existe «buena voluntad» por las partes, aunque admitió que les hubiera gustado que el plan turístico de Málaga capital se hubiera concluido como estaba previsto.

En el encuentro también se aludió al papel del Gobierno central y si se podría pedir su colaboración al afectar al frente litoral. El concejal explicó que el regidor le trasladó al consejero que se dialogará con el Ejecutivo central para analizar esta posibilidad, como defiende el consejero de Turismo. «Queremos crear productos turísticos para que nuestras pymes se desarrollen y dejar para otras instituciones y otras competencias el desarrollo de infraestructuras», defendía hace un mes Javier Fernández, ya que el nuevo decreto profundiza más en promoción, señalización, publicidad, creación de productos, etcétera, algo que, detalló Andrade, se realizará pero incidiendo en que es necesario actuar para mejorar esta zona de Málaga y trasladar también a los turistas que visitan la capital de la Costa del Sol hacia estos espacios como otro atractivo turístico más.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga tiene elaborado un proyecto inicial para la transformación del paseo marítimo de Pedregalejo y cuantificado en unos 10 millones de euros. El proyecto consistiría en utilizar la madera y el basalto como principales materiales para el pavimento del paseo marítimo. Su reforma estaría marcada por cuatro plazas coincidentes con los espigones que ya existen en este tramo de la fachada marítima de Málaga para proteger la arena de sus playas.