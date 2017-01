Errejón apuesta en Málaga por un Podemos ganador que pueda gobernar

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha comenzado esta mañana en Málaga su gira por Andalucía encaminada a recabar apoyos y debatir su documento político de cara a la celebración de Vistalegre II, el congreso nacional de Podemos que se celebrará en febrero, y del que va a salir la hoja de ruta política de la formación morada para los próximos años. Errejón, acompañado del secretario general de Podemos en Málaga, Alberto Montero, ha hecho alusión a la necesidad de que el trabajo de la formación en las instituciones comience a plasmarse cuanto antes para que Podemos sea percibida como "una herramienta útil para el conjunto de la ciudadanía".

Una confrontación de políticas, ha explicado Errejón, especialmente con la del PP, encaminada a que "los españoles vean que se pueden conseguir mejoras para la vida concreta desde ya". La intervención del número dos ha servido para confirmar, de nuevo, las diferencias que existen entre su visión de lo que debe de ser el partido, y la del actual secretario general, Pablo Iglesias. Errejón, apuesta por un "Podemos ganador que no se debe basar en resistir y en encerrarse en sí mismo".

Errejón ha dejado claro que, a la caza del PP, no basta con el poder acumulado y que no cabe distanciarse de las mayorías sociales. "Las elecciones de 2020 no se ganan en la campaña electoral, se comienzan a ganar ahora, y para nosotros es fundamental que Podemos recupere la iniciativa y se siga abriendo". Para corregir el actual rumbo de algunas políticas, injustas según Errejón, ha asegurado que ya se pueden dar los primeros pasos para revertir la situación.

"Ya se puede derogar el impuesto al sol, ya se puede echar abajo la ley mordaza que nos ha hecho retroceder en libertades públicas, ya se puede echar abajo la reforma laboral de la precariedad del PP y ya le podemos decir al señor Montoro que respete la autonomía municipal", ha resumido que no cree que sea tiempo de "decirle a los españoles que tienen que esperar tres años más".

Preguntado por su rivalidad con Iglesias, al menos de alfombra para fuera, Errejón ha dejado claro que existe la posiblidad de llegar con un único documento consensuado a Vistalegre II y ha sentenciado que "entre compañeros no hay diferencias insalvables". En todo caso, ha asegurado que, pase lo que pase, ambos seguirán juntos en el proyecto de Podemos por lo que se puede deducir que el futuro de ambos discurrirá codo a codo. "La gente nos quiere ver juntos, y lo que estamos debatiendo es el rumbo de Podemos".

Sobre el papel específico que juega la provincia de Málaga para Podemos, en concreto la capital, Errejón ha destacado que la labor acometida por Montero a la hora de unir dos facciones enfrentadas antes de la celebración de las elecciones del secretario general, "es un ejemplo de hacia donde tiene que caminar Podemos". "En Málaga se ha recuperado un rumbo que permita tomar la iniciativa política y que permite ir sentando las bases para ganar la disputa política a escala local". En su tono habitual, con un discurso metodológico ha enfatizado que "la tarea política no se abre cuando se ponen las urnas sino que empieza cuando se es capaz de construir una organización que puede integrar a todos". En este sentido, ha explicado que en Málaga se están dando los pasos adecuados para cotejar a una mayoría suficiente para hacer con la alcaldía de la capital. "Creo que el balance es positivo y nos permite ser optimistas por lo que queda por venir", ha concluido.