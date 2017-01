Luis Miguel: "Nunca pensé que fuera tan motivador tener la dentadura bien"

Inseguridad a la hora de relacionarse con otras personas, de hablar y de sonreír. Este era el gran problema que tenía Luis Miguel antes de acudir a iDental. El paciente se armó de valor y decidió poner fin a esta barrera para disfrutar al máximo de su vida.

Luis llevaba padeciendo un problema dental desde hace 5 años. Unos años llenos de problemas debido a su dentadura: "Esta situación me daba inseguridad para hacer las cosas que yo quería". Su miedo "horroroso" al dentista no le permitía acudir a las clínicas dentales. En iDental han hecho todo lo posible por erradicar ese temor a las batas blancas y a los materiales odontológicos.



"El trato es impresionante"

Luis asegura que ha seguido todas las indicaciones que sus doctores le dieron y que los tratamientos han sido satisfactorios. "Son encantadores y en cirugía no me han hecho ningún daño. Aunque he tenido la boca dolorida después de los tratamientos, se trata de un mal menor comparado con todo el bien que me están haciendo".



"Se lo recomendaría a todo el mundo que quiera cambiar su vida"

"Y ahora, gracias a ustedes, tengo más confianza en mí mismo, hablo con la gente y, sobre todo, estoy consiguiendo todo lo que antes no podía por el estado de mi boca". Así agradece el paciente la ayuda y el servicio que le han ofrecido en iDental.

A día de hoy, Luis Miguel está feliz, con una bonita sonrisa y cumpliendo todos y cada uno de sus objetivos: "Nunca pensé que fuese tan motivador tener la dentadura bien". Su boca no será un obstáculo nunca más para relacionarse con otros y para conseguir todo lo que se proponga.

Más de 250.000 pacientes en toda España se han beneficiado gracias a la ayuda proporcionada por iDental, desde su creación en 2014. El innovador sistema de la Asistencia Dental Social ofrece ayudas económicas de hasta el 100% del tratamiento para hacer la odontología accesible a todas las personas.

