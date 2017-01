Bendodo anuncia la creación de un centro cultural y de congresos en La Malagueta

En la presentación de los presupuestos para 2017 ya se adelantó, por parte del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, la intención de ampliar la funcionalidad de la actual plaza de toros más allá de su uso para celebrar festejos taurinos, y, esta mañana, se ha concretado con el anuncio de una inversión de cuatro de millones de euros para transformar La Malagueta en un centro cultural y de congresos con utilidad para todo el año. Según ha explicado el presidente de la institución en el transcurso de un desayuno informativo en el Hotel Miramar, donde ha sido presentado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, esta actuación se hará de forma conjunta con la Junta de Andalucía y no contempla el techado del coso taurino.

Bendodo, que ha insistido en la necesidad de seguir llegando a acuerdos entre las distintas instituciones, sin importar el partido que esté al frente, ha aprovechado su intervención para hacer otro anuncio que beneficiará a la capital, en este caso, al sector sanitario: la llegada de un gran centro de investigación de referencia en España en tratamientos de cáncer de próstata y de mama. En concreto, se tratará del primer centro vinculado al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) fuera de Madrid. Al igual que en el caso de la plaza de toros, también se trata, según Bendodo, de un proyecto que se hará realidad de la mano de la Junta de Andalucía, y que tendrá su emplazamiento en los terrenos que tiene la Diputación en el hospital Carlos Haya. En este sentido, Bendodo se ha alejado del discurso de la confrontación y ha asegurado que la "Junta puede tener en la Diputación un gran aliado a la hora de resolver los problemas de los malagueños".



En el plano municipal, la marcha anunciada del actual alcalde Francisco de la Torre también ha ocupado un espacio en su discurso. Después de repasar la trayectoria de todos los alcaldes democráticos que ha tenido Málaga, Bendodo ha afirmado que De la Torre, al que ha considerado como su "padre político", ha sabido transformar Málaga hasta convertirla en la "gran capital cultural y turística" que es, según Bendodo, hoy día. De esta manera, ha ratificado la reivindicación permanente de los nuevos museos, no sólo para atraer turistas, sino también para el disfrute de los ciudadanos. Como viene siendo habitual en él, Bendodo ha vuelto a apelar a la dimensión cercana del Caminito del Rey, y ha puesto su rehabilitación como ejemplo para justificar la existencia de la Diputación. "La Diputación de Málaga es un buen ejemplo de cómo trabajar desde el consenso político", ha sentenciado que los tiempos del "no es no" se han acabado. Sobre las cuentas de la propia Diputación, Bendodo ha precisado que está en condiciones de garantizar la liquidación definitiva de su deuda para 2018, adelantándose así al objetivo fijado de llegar a su fin de mandato en 2019 con los balances saneados.

A nivel de infraestructuras, ha reivindicado, una vez más, la llegada de la alta velocidad hasta Marbella para mejorar la conexión de los principales municipios de la Costa del Sol con la capital.