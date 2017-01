Catalá quiere una solución rápida para las cláusulas suelo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló ayer el interés del Gobierno central en «una solución rápida y eficaz, no de dos años, sino de tres meses, para que en términos de acuerdo entre los bancos y los clientes» se pueda resolver la problemática por las cláusulas suelo, tras la sentencia del Tribunal Europeo; y destacó la importancia de trasladar a los ciudadanos el sistema de la mediación. En un encuentro-coloquio, celebrado en el Colegio de Abogados de Málaga, Catalá dijo estar «empeñado» en que el próximo viernes se apruebe «una norma que articule un sistema extrajudicial» sobre las cláusulas suelo, «para que no tengamos un millón y medio de asuntos en vía judicial». Consideró que, aunque se pueden mejorar «algunos detalles» de la legislación que existe al respecto y hay que ver los aspectos que están funcionando. «Mi impresión es que para que tengamos en España un sistema eficaz de mediación no es tanto tocar la ley, sino es más una labor de traslación de esta cultura del acuerdo extrajudicial a los ciudadanos». «Tenemos que trasladar a los ciudadanos que hay maneras de buscar soluciones», aseguró el ministro, quien incidió en la necesidad de «trabajar en que la mediación sea una realidad» y en consolidar este sistema extrajudicial, con lo que «desjudicializaremos parte de los litigios y conseguiremos una mayor agilización de la justicia». Precisamente, lograr esa agilización es uno de los seis grandes retos que tiene la justicia, según Catalá. «Las reformas deben orientarse a los ciudadanos».