"Se duerme mejor con los pies calientes"

Sabañones, papilomas o uñas encarnadas se encuentran entre las principales patologías. Además, son las mujeres las que acuden más a consulta que los hombres - El uso de un calzado correcto, que se adapte a la forma y al tamaño de los pies y sea flexible o el empleo constante de los calcetines, entre las principales recomendaciones

Los pies han dejado de lucirse. Atrás quedaron las chanclas y las sandalias, los esmaltes de uñas y las pulseras tobilleras. Primero, fueron las zapatillas y con las primeras lluvias aparecieron los botines, los zapatos con plataforma para los días de fiesta y hasta los tacones de las fechas navideñas comenzaron a desempolvarse poco a poco. Los pies también sufren durante el invierno y eso lo saben bien podólogos como Noelia Pérez que lleva diez años ejerciendo en la clínica La Paz. «En Málaga como no hace mucho frío no se dan mucho los sabañones pero sí que pueden aparecer y suelen causar mucho dolor. Para prevenirlo lo mejor es usar calcetines de algodón hasta en casa», comenta la doctora.

Los conocidos como «ojos de gallo» o helomas interdigitales suelen ser problemas vinculados al uso de botines, medias o calcetines más estrechos. Asimismo, las uñas encarnadas u onicocriptosis también suele ser uno de los problemas vinculados a esta época del año al comprimir los pies en un espacio muy reducido. En estos casos, según Noelia Pérez lo mejor es disponer de un zapato que se adapte a la forma y el tamaño del pie y que no disponga de un tacón superior a 5 centímetros. Además, el calzado debe estar adaptado a las condiciones climáticas características de estos meses del año disponiendo de suelas de goma para evitar resbalones en los días de lluvia.



Estufas o fuentes de calor

Asimismo, cuando llega el frío las estufas o las fuentes de calor suelen ser un elemento necesario en cualquier casa, sin embargo, la aplicación directa de calor a los pies debe hacerse con muchaprecaución, especialmente si la persona presenta patologías vasculares tal y como relata Francisco Ariza. «Más que aplicar calor a los pies lo que debemos procurar es que estos no estén fríos», asevera el doctor que añade: «Hay estudios que demuestran que a la hora de dormir es conveniente mantener los pies calientes puesto que favorece el descanso nocturno». Ariza lleva cuidando de la salud de los pies de los malagueños desde hace 8 años. Actualmente, ejerce como podólogo en la Clínica Málaga Centro donde recuerda alguno de los principales consejos que se pueden aplicar de cara a la época más fría del año como disponer de calcetines de fibras naturales como el algodón. «Los calcetines nos van a evitar todo tipo de problemas en relación al calzado como, por ejemplo, rozaduras» dice, y asegura que la aplicación de callicidas muchas veces agrava el problema inicial «banal». La hidratación de la piel también suele ser uno de los grandes olvidados durante este tiempo así como la correcta higiene de los pies. «Un adecuado corte de uñas debe darse en todo el año», señala Francisco Ariza.

Francisco del Río, quizá sea uno de los podólogos más veteranos de la capital de la Costa del Sol. Con más de 30 años de experiencia sostiene que la actual moda de llevar plataforma en los zapatos no es malo para los pies, siempre que estos sean flexibles. Asimismo, los cordones deben ser ajustables, especialmente por la tarde, cuando los pies se hinchan. «El calzado es muy importante por eso, quizá las mujeres presentan muchas más patologías que los hombres», comenta. Además, el especialista asegura que «el zapato con plataforma no es tan patológico como el tacón clásico» insistiendo en que lo más importante es la comodidad de unos pies que nos sostienen, también en los días de lluvia y viento y que sufren todo el año.