La economía malagueña se desacelerará en 2017 por segundo año consecutivo

El crecimiento de la economía malagueña se desacelerará en este 2017 por segundo año consecutivo aunque el ritmo de subida continuará siendo bueno y permitirá a la provincia seguir generando empleo, según las previsiones hechas públicas hoy por Unicaja a través de Analistas Económicos de Andalucía, su gabinete de estudios. La entidad ha explicado que el pasado 2016 se cerró, como estaba previsto, con un crecimiento del 3% del PIB, inferior al 3,5% registrado en 2015, y ha anunciado que para este presente año la subida se quedará en el 2,6%. El cuadro es el mismo en el caso de la economía andaluza: la región creció un 2,9% en 2016 frente al 3,3% del año anterior y en este 2017 previsiblemente firmará un 2,4%. La desaceleración, según Unicaja se explica por la menor influencia que los famosos "vientos de cola" (precios del petróleo, política monetaria del BCE o reformas fiscales, entre otros) tendrán en la economía española, ya que el efecto positivo que han propiciado en los últimos años tiende a diluirse.

El consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco García Navas, y la coordinadora de informes, Felisa Becerra, han señalado que en 2016 la provincia de Málaga fue la segunda con mayor crecimiento de la comunidad (tras Almería, que registró un 3,2%) y han añadido que con las previsiones actuales se espera que en 2017 sea la tercera (tras Almería, para la que se prevé un 2,8%, y Sevilla, con un 2,7%). Ambos han restado importancia al hecho de que la provincia malagueña no encabece los crecimientos recordando que, por su gran volumen de actividad, los crecimientos relativos internuales no pueden mantener siempre la misma magnitud.

Respecto al mercado de trabajo, Analistas Económicos de Andalucía sostiene que el crecimiento previsto del empleo en este 2016 ha sido del 2,7%, al igual que en el conjunto de España este año mientras que el número de parados se redujo un 9,6% (un 11% en España). La tasa de paro para el promedio del ejercicio se situó en el 28,9%, lo que arroja 1,15 millones de desempleados en la comunidad. Para 2017, esa tasa podría rebajarse al 27,2% de promedio, con 1,08 millones de parados. Málaga, como unas de las provincias más dinámicas y en línea con los datos actuales, mantendrá una tasa de paro inferior a la andaluza.

Tanto García Navas como Becerra han señalado que, con esta evolución económica, podría ser ya el momento de abordar en España mayores subidas salariales en la negociación colectiva tras años de enorme contención en los sueldos, ya que el consumo y la demanda interna se está constituyendo como motores del crecimiento. No obstante, se mostraron prudentes recordado que ha sido precisamente la contención de salarios uno de los factores que, a su juicio, han permitido el "milagro" del crecimiento gracias al aumento de productividad y competitividad de la economía nacional.

Por segmentos, los mejores comportamientos en 2016 han correspondido al sectoir primario (que crece un 4,1%), a los servicios (3,2%) y la industria (1,5%). La construcción por contra, experimenta un descenso del 0,3%. En relación al sector constructor, García Navas y Becerra han comentado que, pese a que todos los indicadores (venta de casas, visado de nuevos proyectos, etc) muestran una tendencia al alza, los niveles de actividad de los que se parten siguen siendo "bajísimos", lo que explicaría que el sector no reflejer todavía índices de crecimiento en la producción. Para 2017, se espera la aportación positva al PIB de todos los sectores no agrarios, estimándose un 2,6% para los servicios, un 2,2% para la industria y un 2,8% para la construcción.

Los responsables de Analistas Económicos de Andalucía han destacado, por el lado de la demanda, el buen comportamiento del consumo de los hogares y empresas y del nivel de las exportaciones realizadas por las compañías andaluzas. Para 2017 se espera un nuevo crecimiento del consumo privado (2,5%) mientras que el de las admnistraciones públicas subiría un 1,2%. Por su parte, la inversión aumentaría un 3%.

García Navas y Becerra han recordado que 2016 se cerró con una desaceleración menos acusada de la que en principio se preveía y han comentado que las previsiones para 2017 indican que se mantendrá "un buen nivel de actividad" pese a las incertidumbres políticas que existen a nivel internacional. El turismo volverá a vivir un gran año en España, aunque se advierte de la necesidad de evitar el riesgo de una burbuja, y la construcción dede ratificar sus signos de reactivación.