Piden a la Diputación de Málaga que medie para que no se cierren más sucursales

El grupo de Izquierda Unida Para la Gente en la Diputación de Málaga quiere que la institución medie para que las entidades financieras no cierren sucursales en pueblos pequeños y medianos de la provincia, dejando así sin servicio a muchos ciudadanos de zonas rurales. El portavoz de IU, Guzmán Ahumada, advirtió del cierre de numerosas oficinas financieras en toda la provincia, lo que representa «un incumplimiento por parte de las entidades de las condiciones en las que se firma el contrato con los usuarios y produce que cada vez más pueblos se encuentran en una situación de exclusión financiera». «Las zonas rurales, por cuestiones organizativas, están perdiendo un servicio más, que contribuye al desarrollo socioeconómico de un municipio y que garantiza que muchos vecinos no tengan que desplazarse kilómetros y kilómetros para realizar cualquier gestión financiera», señaló antes de añadir que esto provoca un «éxodo» del mundo rural y perjudica a la industria turística: «cómo garantizamos el consumo en un pueblo donde no se encuentre un cajero».