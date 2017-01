El equipo de gobierno de Málaga mantiene la confianza en el jefe de bomberos

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, compareció en la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad en la que sostuvo, en relación con las reivindicaciones de los trabajadores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, que «no se puede empezar una negociación con un ultimátum encima de la mesa», refiriéndose a la petición por parte de los bomberos de destituir al jefe del Servicio, José Cruz. Según Cortés, el planteamiento de negociación «complica enormemente el posterior entendimiento». «¿Con qué posición de fuerza y negociación nos dejaría de cara a las siguientes reuniones?», se preguntó. Del mismo modo, comentó que la negociación está «en un callejón sin salida», al tiempo que se dirigió a los bomberos señalando que «os habéis puesto un listón muy alto y al mismo tiempo os habéis atado de pies y manos para poder seguir avanzando». Cortés trasladó el mensaje a la plantilla de que el cese de la Jefatura «no va a solucionar las carencias que están evidenciando». «Todas las reivindicaciones, con o sin jefe, siguen siendo las mismas, por lo que no acabo de entender la obcecación por el jefe». Por otro lado, todos los grupos de la oposición llevarán al pleno mociones de apoyo a las reivindicaciones de los bomberos, según fuentes de la plantilla del cuerpo. Cuestionado sobre esto, Cortés respondió que el nombramiento de los cargos de libre designación como un jefe de servicio «dependen del equipo de gobierno, por lo que no es competencia del pleno». Además, afirmó que «quien debe tener la confianza en el jefe no son los trabajadores, sino el equipo de gobierno, y seguimos manteniendo la confianza».