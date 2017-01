Málaga para la Gente lleva al pleno las demandas de los bomberos

Los concejales del grupo municipal Málaga para la Gente Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos han presentado este jueves, ante la presencia de bomberos fuera de su horario de trabajo y encerrados en el parque de Martiricos, la moción que defenderán en el pleno de la próxima semana relativa al servicio.

En concreto, la iniciativa recoge la mayor parte de las demandas de los empleados municipales, "que vienen denunciando la grave situación que se encuentra el servicio".

Málaga para la Gente defenderá en su moción que aumente la plantilla para hacer frente a situaciones "de verdaderos peligros", caso de las inundaciones, incendios o accidentes, para la eficaz ejecución de los protocolos de actuación y para atender con garantías la red de parques de bomberos, así como que "se cumpla la normativa", con la elaboración de un calendario de reclasificación del colectivo de bomberos como establece la Ley de Emergencia de Andalucía, y su equiparación al resto de cuerpos de bomberos de Andalucía.

También, tal y como han explicado, se reclama un nuevo Reglamento de bomberos consensuado con los representantes sindicales de bomberos, ya que el actual es de 1959.

Málaga para la Gente también hace suya la demanda de todo el cuerpo de que dimita la actual jefatura "por la mala gestión realizada en los últimos 15 años, pero si no se da el caso, quiere que el alcalde, Francisco de la Torre, proceda a la destitución y relevo".

Asimismo, han explicado que "el número de efectivos es insuficiente para hacer frente a situaciones de verdadero peligro, algunas de los cuales ya se han dado", por lo que para ejecutar protocolos de actuación "es necesario aumentar la plantilla".

"Sin embargo, el equipo de gobierno prefiere atender otras prioridades, y las medidas que están adoptando con relación al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Málaga no hacen sino profundizar en el deterioro del servicio. A este deterioro contribuye, no sólo que no haya aumentado la plantilla, sino la reducción de efectivos por la amortización de plazas vacantes", han explicado desde Málaga para la Gente.

Actualmente, han continuado, la plantilla es de 307 efectivos, de los que sólo 270 son bomberos operativos, una de las ciudades con el menor número de bomberos por habitante, ha recordado Zorrilla. Este déficit de plantilla se incrementará por las jubilaciones previstas.

"Tenemos la misma plantilla de Bomberos desde hace 20 años", han criticado, al tiempo que han recordado que la media de edad es de 50 años. La actual jornada laboral es la mayor de España, han dicho.

Otro "problema" es la separación entre Protección Civil y Bomberos que trajo aparejada un trasvase de todas las inversiones que han mantenido durante años un servicio de Bomberos de calidad. Los fondos de la Unespa, Asociación Empresarial del Seguro, servían para dotar de material, camiones y equipos de protección personal a los bomberos de Málaga, pero con el nuevo modelo todo va a la caja común y se puede utilizar para cualquier gasto.

"La plantilla de Bomberos y sus representantes llevan años comunicando las deficiencias en la organización del servicio, la falta de mandos, la falta de inversiones, la falta de material, la falta de vehículos, las deficiencias de las instalaciones, los incumplimientos de la legislación de prevención y tantas otras cosas, comunicando por activa y pasiva la situación de descontento y la frustración de la plantilla", han detallado.