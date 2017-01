El alcalde confirma el acuerdo con el comité para municipalizar Limasa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ha reconocido este viernes que hay un acuerdo con el comité para municipalizar Limasa y el servicio de limpieza, y que solo quedan detalles para cerrar. "Hay un acuerdo sobre la filosofía y quedan detalles que me gustaría aclarar para trasladar esa posición clarificada a mi grupo municipal y al resto de grupo", ha señalado De la Torre confirmando la información adelantada por La Opinión de Málaga. Para De la Torre la municipalización del servicio debe tener como resultante final "buscar el éxito basado en un mejor trabajo por parte de los trabajadores y una mejor respuesta por parte de los ciudadanos; eso permitirá su consolidación". No obstante, fiel a su posición de sembrar incertidumbres, ha añadido que es necesario que "no haya una posición rígida y sin retorno posible, en el caso de que no funcionaran bien las cosas". Para De la Torre lo que queda ahora es "clarificar" el acuerdo con los grupos municipales de la oposición y en especial con su grupo, que es donde va a encontrar más resistencias; y de otra parte contar con el refrendo de la asamblea de trabajadores. Una vez que se cuente con el visto bueno de la plantilla, "sería el momento de iniciar el camino a la municipalización".

Los grupos municipales de la oposición han recibido la noticia del acuerdo con satisfacción, excepto Ciudadanos que ha vuelto a insistir en que "estamos en desacuerdo" con la municipalización", pero la aceptarían "pues esa es la democracia y la arimética". Ciudadanos defiende una Limasa privatizada y dividida en servicios. Desde el bloque de izquierdas, que siempre ha apostado por municipalizar el servicio, el PSOE mostró su satisfacción por el acuerdo, señalando su portavoz Mari Carmen Moreno que "ahora debe ser la plantilla la que respalde la decisión"; a su vez el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha trasladado al alcalde su disposición y apoyo en la futura remunicipalización de la empresa y ha destacado "la responsabilidad del comité de empresa al renunciar a derechos a favor de los intereses generales de la ciudad, que recobrará un servicio de limpieza".