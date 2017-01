Las playas de Málaga, un escenario de novela

?El director malagueño Enrique García, amigo de la infancia del escritor, ha rodado el trailer de la novela, que puede verse en youtube

«Recuerdo haber venido cuando esto era un pedregal y luego escuchar que habían hecho una playa de arena blanca y venir con mi madre en el autobús 11», cuenta Víctor Frías, malagueño del 75, que el pasado martes volvió a las playas de Pedregalejo de su infancia –que luego conoció en su juventud, cuando el barrio estaba de moda– para hablar de su novela Los versos de la medusa, ambientada precisamente en este rincón de Málaga.

Como cuenta, el impulso de escribir sobre su entorno le llegó en su segunda novela, de la mano del escritor Antonio Soler. «Leyéndolo me di cuenta de que tenía que escribir de las cosas que conocía, además, de jovencito leía mucho a Stephen King y él escribe sobre todo de Maine, su ciudad», señala.

Así que tanto en la segunda novela, como en esta tercera, que acaba de publicar la editorial malagueña Ediciones del Genal, ha tomado como base su entorno. «Igual que escribo sobre Málaga ahora mismo, hasta que me aventure en otras cosas, hablo también de mi generación, de los nacidos en los años 70», añade.

Los versos de la medusa, estructurada en dos partes muy diferenciadas, cuentan la historia de Lola, una mujer casada y con una hija adolescente que vive en un pueblo del interior con un marido que la maltrata y empieza a tratar mal a la hija. «Entonces, esa misma noche decide coger el coche y se va de la casa. Se va a Málaga, el último recuerdo bueno de su vida, a comenzar de nuevo», resume el autor, que añade que Lola entrará en contacto con una pareja de mujeres que regenta un bar muy próximos a los astilleros Nereo, uno de los iconos del barrio, que también aparece en la novela.

Con respecto a que la mayoría de los personajes sean mujeres, Víctor Frías cree que no supone un problema a la hora de enfocar sus vivencias. «Nunca me he planteado que los personajes tengan un sexo concreto. Todas las personas tenemos emociones, sientes y padeces igual», estima.

La novela, resalta, es una reflexión sobre las dificultades para comunicarnos y como curiosidad, en el libro aparece un personaje con acento argentino y otros con acento malagueño, peculiaridades registradas en el texto.







Pero una de las cosas más curiosas de la novela es que cuenta con un trailer para youtube de lujo, un resumen visual realizado por el director de cine malagueño Enrique García, biznaga de oro al mejor actor de reparto y Premio del Público del Festival de Cine de Málaga por 321 días en Michigan. Una de las protagonistas de la película, Virginia DeMorata, protagoniza también este trailer, cargado de emotividad.

Víctor Frías señala que el director malagueño, «es vecino y amigo de la infancia, era un apasionado del cine de toda la vida, hacía películas en Super 8 con los clicks y nos lo ponía. Pensé que me diría que no pero me dijo que sí. Es una maravilla», cuenta. El autor ya tiene en mente la siguiente novela. En realidad proyecta una serie total de «siete u ocho», en la que se repiten algunos personajes.

Una Málaga novelada, surgida de la imaginación de Víctor Frías.