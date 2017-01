"Es vergonzoso que haya despachos que no cobren la primera consulta"

Monreal aboga por la especialización de los letrados y reformar el examen de acceso a la profesión

Mara Monreal es, desde hace apenas unas semanas, la nueva presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), un cargo al que accede tras ser su secretaria y haber presidido en Málaga el potente Grupo de Abogados Jóvenes. Entre sus principales retos, se encuentra el de defender a sus compañeros, los más vulnerables de entre los operadores jurídicos porque sus inicios suelen ser difíciles.

¿Qué le ha llevado a presentarse al cargo que ahora ocupa?

Desde que comencé a ejercer también lo hice paralelamente en la política institucional, creo que es la única manera de luchar por mis derechos como profesional, si lucho por los derechos de mis clientes ¿por qué no los iba a hacer por los de mi propio colectivo? En definitiva, pienso que da igual el cargo al que se llegue, lo importante es luchar por conseguir una profesión más sólida y justa con los propios integrantes del colectivo, creo que sería un gran paso que todos los compañeros y compañeras decidieran compartir ese sentimiento y unirse a esta bonita lucha por su propia profesión.

¿Cuáles son sus principales proyectos?

Lo primero es encargarnos del funcionamiento de nuestra propia Confederación, crear vías que nos ayuden a que sea más eficiente y eficaz, una vez nos hagamos más fuertes empezar a trabajar en actos y hechos concretos. Vamos a empezar a hacer encuestas para conocer la verdadera realidad del colectivo joven de la abogacía, desde aquí ya invito a todos los compañeros y compañeras a participar, porque sin ellos esto no tiene sentido y no tendremos datos para trabajar. Cuando conozcamos los problemas de primera mano, y estadísticamente, comenzaremos a trabajar para solucionarnos.

Los abogados se enfrentan a muchos problemas a la hora de empezar a ejercer: económicos, a la hora de encontrar un despacho, lograr clientes. ¿Cómo se puede mejorar esta situación?

Por desgracia estamos hablando de la Ley de Oferta y Demanda, no hay una fórmula exacta para combatirla, pero sí debería existir un acercamiento mayor de los grupos de abogados jóvenes a las Universidades para preparar a los jóvenes que quieran seguir nuestro camino de lo que les espera. Como cualquier negocio de lo que se trata en la abogacía es de tener un elemento diferenciador y para nosotros uno de ellos es la preparación y la especialidad, si somos capaces de ofrecer un buen servicio a nuestros clientes nos aseguraremos de que estos vuelvan, si simplemente les ofrecemos un precio bajo el día de mañana otro despacho se lo puede ofrecer más bajo aún.

¿Qué tal están funcionando los exámenes de acceso a la profesión y qué cambios habría que hacerles si es que los necesitan?

Desde luego hacen falta muchos cambios en el sistema de acceso a la Abogacía, jugamos con un filtro falto de medios y por lo tanto no nos parece útil. Lo primero es dotarlo de recursos, porque con los medios de los que dispone actualmente está avocado al fracaso. Requiere ser un examen mucho más práctico, que realmente valore las cualidades que debe tener un abogado como son la oratoria y la redacción, nos encontramos en cambio con un tipo test que ninguna de estas dos aptitudes puede valorar. Esto no solo lo decimos nosotros sino también el ministro de Justicia así lo manifestó. Quedan muchos puntos que mejorar o cambiar del actual sistema de acceso y eso es algo que todos sabemos.

Algunos abogados dicen que muchos clientes se niegan a pagar la primera consulta y que la guerra de precios entre despachos está haciendo mucho daño. ¿Qué opina al respecto?

Que es una vergüenza el hecho de que haya despachos que sistemáticamente no cobren esa primera consulta, es nuestro trabajo, debemos dotarlo de la dignidad que merece y no ningunearlo. Nadie va a un supermercado y se lleva el primer artículo gratis, nadie va al médico pensando que no deberá pagar la primera consulta ¿por qué nosotros sí? Debemos luchar contra ello y los primeros los Colegios no firmando convenios en los que regalen esas primeras consultas, el Colegio debe velar por sus colegiados y no por terceros.

Por dónde van más los jóvenes abogados: ¿se especializan o cogen todo tipo de casos?

Para los que empezamos como autónomos es indispensable coger un poco de todo, además si algo sale bien con un cliente, y le gusta como le tratas, te traerá todos sus problemas a ti y la vida de una persona no entiende de jurisdicciones a la hora de contratar a un abogado. Lo que si debería acabar ocurriendo, pues creo personalmente que es lo más óptimo, es especializarse en un ámbito del derecho, lo que hará que puedas dominar mucho mejor la materia y por lo tanto facilitará mucho el trabajo. El derecho cambia cada día, cada día hay sentencias que cambian criterios y querer abarcarlo todo puede ser peligroso.

Uno de los grandes problemas de las abogadas es la escasa cobertura que tienen si se quedan embarazadas. ¿Qué opina al respecto?

El gran problema de los abogados y abogadas autónomas es la falta de conciliación de vida familiar y laboral existente, independientemente del sexo. Poco a poco parece que se toma más concienciación de las imposibilidades de asistir a una vista, por ejemplo, en el caso de la mujer que se encuentra en los días previos o próximos a dar a luz, los Juzgados por norma general (pero no total) acceden a la suspensión de vistas u otras actuaciones que requieran la intervención de letrado, pero... ¿y más allá del parto? Parece que en nuestra profesión, como en el caso de otros autónomos, enfermar está prohibido.

¿Qué opinión tiene de la situación actual de la Administración de Justicia en Málaga?

En Málaga, como en general en España, los sistemas públicos de Justicia, Sanidad y Educación brillan por la ausencia de recursos y eso conlleva un mal funcionamiento provocado. En muchas ocasiones funcionarios y profesionales tenemos que hacer milagros para que estos servicios salgan adelante.

¿Sigue siendo LexNet un desastre o ha mejorado?

Desde luego no ha cumplido su función de papel cero para la cual fue creado, conforme presentas la demanda por LexNet debes presentar las copias en papel. Según para quien ha mejorado o para otros ha empeorado, claramente para aquellos despachos que no se han podido permitir un renovación tecnológica ha sido demoledor. Para los que nos hemos podido adaptar ha mejorado el hecho de que nuestras horas laborales se alargan lo cual, si se ve desde el punto de visto opuesto, es totalmente contrario a la conciliación de vida familiar y laboral.

La formación también será importante en su programa...

La formación debe ser el día a día de cualquier abogado para ofrecer un servicio excelente, para tener la conciencia tranquila y para brillar por encima de los demás de su campo.