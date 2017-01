Alcanzar la luna en el mundo del trabajo

El economista, abogado y auditor Daniel Pastor dio un cambio a su vida y confiesa que, ahora, «me he liberado de horarios y lo que he comprado ha sido tiempo». Entre otras cosas, comienza cada lunes con un partido de tenis, no acude a comidas «con nadie que no me apetezca»y el resultado es que «estoy mejor físicamente, te inspiras más y descansas mejor».

Daniel, exdecano del Colegio de Economistas de Málaga y expresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economista, es un apasionado de Tintín y da nombre al coprotagonista de Objetivo la Luna (La esfera de los libros), una novela de autoayuda de título tintinesco en la que gracias al Daniel literario, que también es un forofo de Tintín, Luis, un directivo de empresa amigo, consigue dar un salto en el vacío, cambiar de trabajo y mejorar su vida.

Se trata de una obra escrita a cuatro manos entre Daniel Pastor y Miguel Ruiz, gerente de la Empresa Malagueña de Transportes con una importante experiencia en multinacionales, además de escritor de éxito. «Siempre tuve la idea en la cabeza de pasarme al terreno de la autoayuda, pero no en el sentido más disciplinario, sino más novelado», señala. A este respecto, Miguel Ruiz destaca que los dos autores han querido huir de dogmatismos, «porque no sabemos de la vida más que nadie»pero sí ofrecer consejos y compartir sus experiencias.

«Hemos querido transmitir que los directivos en general, y cualquier trabajador necesita reflexionar un poco sobre lo que hace todos los días, porque la inercia es durísima y te va llevando», subraya Miguel.

Perder el miedo al cambio laboral es uno de los fines de este libro, que como curiosidad, además de en Málaga ha sido escrito en rincones tan exóticos como Dubai o Abu Dhabi, durante un viaje de trabajo.

Para Daniel Pastor, hay que perder el temor a cambiar para tratar de mejorar: «Si es que la vida es riesgo, esa es la diversión de la vida y nunca pasa nada al final. Es un tema de decisión, cada uno podría montarse su empleo, todo el mundo sirve para muchas cosas», recalca.

Por su parte Miguel Ruiz señala que la novela analiza un caso extremo, el de dejar un buen puesto de trabajo y lanzarse a la aventura de montar tu propia empresa, para que sea ejemplificante. «Al final, una persona que está toda la vida en un puesto de trabajo pensando que no le gusta es algo muy triste».

Daniel Pastor cree que «hay que actuar, aunque te equivoques, y luego perdonarse a diario porque uno siempre se fustiga».

El libro anima a emprender otro camino laboral para mejorar pero también da consejos para tener una vida profesional más satisfactoria, que los autores resumen con la fórmula de H3: Hacer («tomar decisiones») Humanidad («ser congruente con las personas que te rodean») y Humor («Trabajar duro es importante, pero piensa que también puede ser feliz en tu trabajo, pasar buenos momentos»).



Presentación

Objetivo la luna se presenta este jueves, 26 a las 7.30 de la tarde en Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Presentarán la obra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.