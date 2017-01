De la Torre prefiere listas abiertas para las elecciones

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reiterado que siempre ha sido partidario de listas abiertas para que la ciudadanía pueda elegir a los candidatos que más le gusten; no obstante, ha destacado que lo importante es que las formaciones políticas, el PP y todas en general, se acerquen al ciudadano.

Así, en una entrevista en Canal Sur Televisión, al ser cuestionado por el modelo de primarias en la elección de candidatos, ha admitido que no ha "meditado mucho" al respecto aunque sí ha dejado claro que las primarias en muchos casos no han tenido los resultados esperados.

"Las primarias se prestan a que sean muy claras y funcione y luego no se hace caso; algunos lo han tenido y no lo han utilizado o han sido resultados regulares", ha opinado De la Torre, mostrándose partidario de las listas abiertas, fundamentalmente en el plano local, como ocurre en otros países "y que la gente pueda tener gran libertad" de elección.

No obstante, ha resaltado que "todo lo que sea acercar al ciudadano al elegido, al que le representa, me parece bien", añadiendo que eso proporciona "transparencia, cercanía y exigencia de cuentas de resultados".

"No voy a decir que me es indiferente pero casi", ha dicho el regidor malagueño sobre las primarias, insistiendo en que lo que sí deben los partidos, "el nuestro --PP-- y todos es que hagan esfuerzos porque haya en sus filas gente con mucho espíritu de servicio, para conseguir el bien común y el general y no el particular".

El alcalde de Málaga ha incidido en que en política no hay que estar para "hacer carrera de político ni para aprovecharse sino para servir a la gente, al que más lo necesita; si eso cala, lo demás es lo de menos".



Mantiene que no se presentará a la reelección

Preguntado por su futuro político y su anuncio de que no se presentará a la reelección a la Alcaldía de Málaga, ha mantenido que su idea es "no ir" en la candidatura, a pesar de que "hay mucha gente que me dice que lo valore, que lo repiense pero esa es mi posición actual".

Sí ha vuelto a dejar claro que quiere acabar su mandato, tal y como se comprometió en el acuerdo de investidura con Ciudadanos: "trataré de cumplirlo, me quedan dos años para trabajar". De la Torre ha recalcado que tiene muchos "temas apasionantes" y que seguirá en la línea de captación de empresas tecnológicas y otras acciones de mejora para la ciudad.