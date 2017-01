De la Torre mantiene su propuesta de municipalizar Limasa, pero aclara que "no hay nada decidido"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ha cumplido hoy con el guión esperado para un político, que señala que después de una tormenta política es necesario contemporizar y templar gaitas, para amainar el temporal que se le abrió ayer después de que varios de sus concejales, con Raúl Jiménez a la cabeza, manifestaran sus preferencias por una Limasa privada y en contra de su posible municipalización total.

Acompañado de los concejales Raúl Jiménez, Carlos Conde y Julio Andrade, De la Torre ha señalado que los dos caminos,­ el de la privatización y el de la transformación de Limasa en empresa pública, "están abiertos", y que "estamos en la fase de profundización y estudio de las distintas opciones y no conviene anticipar una postura antes de analizar lo que hay", pero ha mantenido que dejando claro que municipalizar "es una opción muy válida y ofrece fórmulas más convincentes respecto a mejorar la calidad del servicio". Más aún el alcalde reiteró que "en las últimas semanas hemos trabajado con el comité en la línea de avanzar hacia la municipalización, una vez que el comité ha aceptado los planes de productividad" y "ese camino está muy avanzado". Por ello ha añadido que su idea es "llevar al grupo popular una propuesta de municipalización, bien cerrada" y que para ello es necesario profundizar en una mayor información a los concejales. En este sentido ha señalado que quiere mantener este fin de semana una reunión con sus concejales con el tema de Limasa sobre la mesa, "pues es necesario trabajar de una manera armónica con mi grupo".

No obstante, para no abrir heridas dentro de su grupo, ha asegurado que "el tema está abierto, en fase de estudio y profundización y no es momento de decidir". Esta es la postura que el PP mantendrá mañana en el pleno ante una moción que presenta el PSOE que pide que se proceda ya a adoptar el modelo de municipalización para Limasa.

De la Torre ha restado importancia a las declaraciones de ayer de varios de sus concejales declarándose contrarios a la municipalización. "Es obvio que sobre el tema hay distintas posiciones pues es un tema que se presta a interpretaciones distintas". Más aun, añadió que "no es una sorpresa para mí, pues conozco, más o menos, lo que piensa cada concejal".

De manera más concreta y sobre las declaraciones del concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, que aseguró ayer que en caso de municipalización se plantearía dejar su área pues "no me sentiría cómodo con una Limasa municipal", De la Torre ha vuelto a achicar agua. "Raúl Jiménez habla y se expresa con total libertad y expresa su posición sobre un tema concreto y lo entiendo perfectamente".

Por último, sobre la información avanzada por este periódico de que la mayoría de su grupo es contrario a la municipalización y él estaría solo en su defensa, De la Torre no la ha desmentido señalando sólo que "no he hecho una encuesta entre ellos".