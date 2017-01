El PSOE exige al Gobierno la conexión entre Bobadilla y Algeciras

El PSOE registró ayer en el Congreso de los Diputados una serie de iniciativas con el propósito de instar al Gobierno a acabar los trabajos de conexión entre Bobadilla y Algeciras así como a que dé una serie de fechas y plazos para la recuperación ferroviaria entre Antequera y Granada. Así lo hizo saber ayer viernes el secretario socialista en Málaga, Miguel Ángel Heredia, que destacó la importancia estratégica y económ ica de la conexión entre Bobadilla y Algeciras y aseguró que si la actuación no se ha llevado a cabo hasta el momento no ha sido por falta de recursos económicos sino de «voluntad política». «El Gobierno miente descaradamente porque donde ha querido invertir lo ha hecho», dijo. Heredia explicó que el coste de las prestaciones entre Bobadilla y Algeciras está fijado en 1.300 millones de euros, sin embargo, el Partido Popular explicó recientemente que hasta el año 2020 «solo va a invertir 300 millones de euros», lo que supondría un 25% de la actuación «por lo que para 2020 no va estar terminado», matizó Heredia.

En este sentido, el PSOE ha hecho extensible esta misma petición para la conexión ferroviaria entre Antequera y Granada. La capital andaluza lleva 600 días sin una conexión ferroviaria con el resto de la península, a excepción de la línea con Almería.