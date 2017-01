Salud planifica trasladar todo el Hospital Carlos Haya a un nuevo edificio junto al Civil

La Consejería de Salud va a trabajar en un plan funcional en el que participen todos los agentes sociales, trabajadores, asociaciones de pacientes y colegios profesionales para la construcción de un nuevo Hospital Regional en los terrenos del Hospital Civil que sustituiría al Carlos Haya y que lo convertiría en el gran centro sanitario de la capital malagueña.

El nuevo hospital sería un centro de referencia en toda Andalucía a nivel de investigación y asistencia, dando respuesta así a las necesidades de la capital malagueña, que dispone de una amplia oferta sanitaria que necesita adaptarse a la realidad asistencial y que en la actualidad se encuentra dividida con servicios duplicados y originando problemas de planificación. El gerente del complejo Regional Universitario -Carlos Haya, Civil, Materno y Care Manuel Estrada-, Emiliano Nuevo, admitió ayer a La Opinión que la mejor opción es hacer un nuevo hospital Regional en sustitución del actual Carlos Haya reunificando en la misma zona todos los servicios.

En este sentido, descarta la idea de un tercer hospital y la construcción de una gran torre en el Civil. «Construir en los terrenos del Civil es una opción de mucha fuerza porque Málaga dispondría de una estructura viable; por un lado con el Materno, el Regional y el Civil en la misma zona y, por otra, con el Clínico, el Marítimo y el del Guadalhorce en otra», señaló Nuevo, que considera fundamental contar con los profesionales a la hora de la toma de decisiones. También cree que la opción planteada hasta ahora, la de construir el Regional en los aparcamientos del Civil, llevaría a hacer una correcta distribución de la cartera de servicios.

Ante el anuncio del consejero de Salud, Aquilino Alonso, de estudiar todas las opciones sobre la reordenación hospitalaria de Málaga capital, el gerente del complejo sanitario Regional espera que se haga una puesta en común para determinar las peculiaridades del nuevo Regional: su estructura, qué módulos incluirá o cómo será la hospitalización, entre otros asuntos. «A partir de ahí, cuando esté claro, se encargará un proyecto que satisfaga las necesidades asistenciales».

Sobre la existencia de otros proyectos -como los que ilustran esta noticia-, Emiliano Nuevo manifestó que el plan del nuevo regional debería empezar de cero pues no sólo debe responder a las necesidades del presente, sino que también a las del futuro. «Sería un error encorsetarnos en un proyecto que no es actual, deben tenerse en cuenta las necesidades de los grupos de trabajo del plan funcional», señaló el director gerente, que advirtió que el nuevo debe serlo de vanguardia incluyendo toda la tecnología moderna de un gran macrohospital.



Un proyecto sobre la mesa

Hace un año y medio el anterior gerente de este complejo sanitario, José Luis Doña, presentó un proyecto al SAS sobre la reordenación hospitalaria de la capital. Pese a que entonces no se conocían las intenciones de la Junta y se creía olvidado el proyecto del macrohospital, la realidad era otra: los gestores pensaban en cómo responder a las necesidades sanitarias de Málaga. Según las distintas fuentes consultadas, el entonces gerente -que fue sustituido en marzo de 2016 por Emiliano Nuevo- habría planteado la construcción de un nuevo Carlos Haya en los terrenos del Civil.

El proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, necesitaría de una inversión de al menos 130 millones de euros y equilibraría las camas, quirófanos y consultas con las ratios del resto de la comunidad autónoma. A pesar de que Nuevo reconoció ayer que este proyecto no se tendrá en cuenta puesto que se va a trabajar con profesionales y expertos para analizar las necesidades y partir de cero, el plan de Doña tenía el mismo denominador común: crear un gran centro sanitario de referencia en investigación, cirugía y hospitalización.

Entre otros aspectos, el proyecto presentado entonces al consejero de Salud y al gerente del SAS, José Manuel Aranda, contaba con un total de 63.000 metros cuadrados construidos y generaría unos nuevos circuitos asistenciales que permitirían una asistencia ágil y coordinada entre las diferentes áreas. De este modo, el nuevo centro pasaría de tener 75.000 metros cuadrados separados en cinco áreas a unificarse en 120.000. Además, contaba con la ampliación de número de camas -200 más- quirófanos -13 más- puestos de UCI -de 45 a 50, pero todos ellos individuales- un hospital de Día y zonas específicas para docencia.







Uno de lo motivos por los que la dirección había elegido estos terrenos tenía que ver, además de por la disponibilidad de terrenos o la cercanía del Civil y el Materno, con el trazado del Metro. En lo que se refería a aparcamientos, el plan contemplaba la posibilidad de hacerlo en el subsuelo. El edificio, de unas cinco plantas, tendría en la baja las Urgencias, en la primera cirugía, en la segunda hospitalización quirúrgica, en la tercera hospitalización médica y en la cuarta hospitalización mixta.

Con el proyecto descartado se hubieran unificado los laboratorios, las hemodinámicas, se hubiera triplicado la Unidad de Ictus y se habría duplicado la diálisis de agudos. «El Pabellón General -Carlos Haya- quedaría como centro ambulatorio, de lunes a viernes, dejando libre el actual CARE», detalla el documento. Además, el Hospital Civil, tras su reforma, hubiera acogido las consultas externas. Este centro, además, contemplaba un gran centro sanitario en el que todas las habitaciones del nuevo edificio fueran individuales, aspecto en el que coincide Emiliano Nuevo, que también apuesta por ello.

Pero el plan de 2015 tenía sus diferencias con la idea de la actual gerencia. Esta no se plantea qué hacer de momento con el actual edificio de Carlos Haya, mientras la anterior pensaba en dejarla como centro de atención urgente menor y con algunos servicios como diálisis o radioterapia.



Futuro incierto de Carlos Haya

Al margen de su futuro uso, hay que recordar que el actual Carlos Haya se halla en pleno proceso de renovación del Servicio de Urgencias, que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros para dotarla de más consultas, una Observación mayor y más intimidad. Pese a que el futuro de este hospital es de momento incierto, Emiliano Nuevo tiene claro que las obras concluirán. «Vamos a seguir con la reforma porque si no, nos encontraremos con dos problemas: no podemos dejar este hospital, porque si se atrasan las obras aquí necesitamos seguir atendiendo pacientes», apuntó. Para Nuevo, la asistencia es fundamental y afirmó que no dejará de trabajar para que el actual hospital Regional siga siendo un centro de referencia mientras se decide su traslado o no.

Desde el sindicato UGT, el responsable de Sanidad, Ramón Sánchez, esperó que se aumente la dotación de camas y que se dé uso al actual Carlos Haya. «Hacerlo en el Civil puede haberse pactado para llevar el metro soterrado. Los profesionales se habrán pronunciado sobre aquel lugar por la prioridad en no tener que buscar terrenos de otros usos», agregó.