"Las familias con dos o más hijos están en peligro de extinción"

Pequeños que corretean por las calles ante la desesperación de sus padres, juegos en bares o restaurantes que sacan a la luz los mejores reflejos de los camareros. Se trata de situaciones cotidianas que están a punto de desaparecer ya que cada vez son menos las familias malagueñas que deciden tener dos o más hijos.

«Los hermanos están en peligro de extinción», asevera Luis Ayuso, profesor de Sociología en la Universidad de Málaga. El docente sostiene que la pérdida del número de personas que conforman una familia es un fenómeno «predecible» y achaca este hecho a dos factores fundamentales: el envejecimiento de la población y la reducción de la natalidad debido a la secularización de los jóvenes y a la falta de políticas familiaristas. «En España tenemos una de las mayores tasas de desempleo femenino y en las mujeres está la llave de la fecundidad», sostiene Ayuso que se queja: «En este país nos manifestamos por todo excepto por mejorar las políticas familiaristas».

Por otra parte, ante el hecho de que las familias compuestas por una pareja no se planteen en su futuro más inmediato tener hijos, el

sociólogo asegura que no se trata de un acto de egoísmo. «España es uno de los países donde más se retrasa la maternidad y también batimos récords en clínicas de fertilidad. No es que la gente no quiera tener hijos es que la gente quiere controlar la edad a la que se tienen a los hijos y esto debe a que se priorizan otas cuestiones antes que la paternidad, lógicamente por los propios estilos de vida.», asevera. En este sentido, el futuro muestra una tendencia clara: «El número de personas por hogar va a seguir descendiendo porque nos vamos a convertir en una de las sociedades más envejecidas del mundo».