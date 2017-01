José Manuel Aranda: "La atención primaria tiene un nivel de satisfacción altísimo"

Planteamiento

¿Cómo surge la idea de hacer el plan de renovación y cómo lo enfocaron?

Existía un consenso entre políticos, gestores y profesionales de que era necesario hacer un plan de mejora o reorientación de la Atención Primaria, pero la duda estaba en dos aspectos. Nos preguntamos si hacer una reforma completa e inventar otro modelo o continuar con el mismo pero reformándolo. Eso fue lo primero que nos preguntamos, han trabajado muchos expertos, como de la Escuela Andaluza de Salud Pública. pero era una contracción porque externamente la OECD, la OMS y todo el mundo alaba la atención primaria andaluza y española y planteábamos cambiarlo. Al final, después de analizarlo la decisión fue que el modelo de la atención primaria sigue siendo válido pero necesitaba una renovación.



Los cambios

¿Cómo hacer un plan que afecta a a organización de todo el sistema?

No vamos a actuar al 100% a la vez en todo, es imposible, pero esperamos que en tres años y medio quede resuelto siempre priorizando en lo que esté peor. Lo que tenemos claro es que para nosotros es fundamental la longitudinalidad asistencial con las OPES y la interinización para dar estabilidad al profesional, lo que también beneficia al paciente.



Atención

Siempre se ha dicho que es la primera puerta de entrada a la sanidad. ¿Va a descargar esta reforma los hospitales?

Está detectado que la atención primaria tiene un nivel de satisfacción altísimo, pero no el nivel de consideración que pensamos que debe tener. En ese sentido también hay que trabajar. La base fundamental es el papel que tiene que jugar, ya no es la puerta de entrada, su papel es el de vertebrar toda la asistencia que va a recibir ese paciente, lo van a a ver tres o cuatro especialistas, su agente de salud es su equipo de Atención Primaria.



Empleos

¿Han hecho un cálculo de cuántas contrataciones va a suponer?

No, porque lo teníamos según el número de tarjetas, los cupos, pero si te centras ahí hay variabilidad. Por eso decidimos no hacerlo así, porque una de las novedades del plan contempla no sólo las tarjetas, sino incorporar la complejidad del número de pacientes por número de equipos. Al hacerlo sale un estándar y en función de esto saldrá el número de profesionales. Lo que sí es seguro es que sale a crecer y también que harán falta más enfermeras que médicos.