El SAS inicia la reforma de la atención primaria para potenciar sus servicios

Las consultas se adaptarán a los tiempos incluyendo atenciones telefónicas y videoconferencias entre profesionales y también con los pacientes

La renovación de la Atención Primaria beneficiará a millones de andaluces, usuarios del sistema que verán cómo la primera puerta a la que tocar del sistema sanitario se hace más accesible y moderna. Pero las mejoras que prevé el plan anunciado el pasado junio y que se pondrán en marcha de manera paulatina a lo largo de los tres próximos años no sólo buscan hacer más eficiente la sanidad desde el punto de vista estructural, sino que buscan empoderar al médico de familia, que dispondrá de un amplio catálogo de pruebas diagnósticas, y dar un mayor protagonismo a la enfermería, clave en los cuidados de los pacientes.

Los malagueños que acuden a los 190 centros de salud y consultorios de Atención Primaria de que dispone la provincia verán cómo estos equipamientos sanitarios dejan de ser meros consultorios para erigirse en agentes de salud y en el verdadero eje vertebrador de la sanidad, según palabras de la propia Consejería de Salud. Sólo en 2015 se atendieron 6,4 millones de consultas de medicina de familia, cuatro millones de consultas de enfermería, un millón de consultas de pediatría y otro millón de urgencias en la provincia.

Este plan de renovación de la Atención Primaria anunciado por el SAS se articula en 12 propuestas y 82 medidas para las que se ha tenido en cuenta a sociedades científicas y colegios profesionales implicados en la sanidad andaluza. En una entrevista con La Opinión, el gerente del SAS, José Manuel Aranda, admitió que hacía años que trabajaban en un documento de consenso que permitiera reformar el sistema, todo, pese a que la Atención Primaria andaluza y española está considerada entre las diez mejores del mundo.

A pesar de conocer sus fortalezas, decidieron analizar sus debilidades y adaptarse a los tiempos. Para ello, el equipo de Aranda ha contado con la opinión de más de 400 profesionales que han aportado ideas de mejora para fortalecer un sistema que esperan consolidar en descargo de las urgencias de los hospitales y como una eficaz herramienta de medicina preventiva y de promoción de la salud que lleve a mejorar el estado de los pacientes.

A pesar de que ya hay varios programas en marcha, algunos de ellos como experiencias pilotos, como el plan de atención a crónicos,una herramienta para conocer la morbilidad de los pacientes, la creación de equipos asistenciales o el acceso a través de Diraya de los médicos de familia a las atenciones en las urgencias, la página web del SAS cuenta con un cuestionario de libre acceso en el que todos los profesionales pueden aportar su punto de vista y sugerencias para la mejora tanto del sistema como de la atención a los pacientes.

Para la reordenación, José Manuel Aranda admite que el SAS va a garantizar una estabilidad financiera y se van a incorporar nuevos servicios para intensificar la oferta de la Atención Primaria, algunos de los cuáles se prestaban hasta ahora en los hospitales. «Se va a hacer una redistribución interna de forma progresiva para poder llevar a cabo el plan», señaló el gerente del SAS, que apuntó a que se va a desarrollar un modelo de financiación de las unidades de gestión clínica de los centros de salud basados en criterios de ordenación de recursos ajustados por morbilidad atendida.

Esta es precisamente uno de los puntos más fuertes del proceso de renovación, pues se van a tener en cuenta los cupos de morbilidad de los médicos de familia y pediatra para equilibrarlos e incluso, desdoblarlos llegado el caso para lo que prevén hacer más contrataciones. Para ello van a tener en cuenta los ACG, los grupos clínicos ajustados, una herramienta americana que permite saber las características del cupo de cada facultativo «lo que permitirá ajustarlo». O lo que es lo mismo, estudiar los cupos de pacientes crónicos y con más morbilidad y dejar los cupos fijos, pues un médico puede tener 2.000 pacientes de los que sólo 200 sean hiperfrecuentadores y otro 1.200 y tener 700 que acudan de forma continuada en el tiempo.

Y es que conocer la historia de los pacientes es clave para sus médicos. El SAS está trabajando en una biografía clínica que recoja los quince últimos años de los pacientes con la idea de hacer una planificación sanitaria para mejorar el impacto en salud de las intervenciones preventivas, es decir, poder introducirlos en programas como el de crónicos o adelantarse a futuros problemas de salud. «Tiene un valor impresionante para la gestión clínica porque puede predecir incluso cosas y sirve para investigación, puede ayudar a detectar enfermedades futuras, ayuda a predecir», agregó Aranda.

Uno de los aspectos que más ha tenido en cuenta el SAS a la hora de desarrollar el plan es la necesidad de dar más valor al profesional de Atención Primaria de cara al usuario, es decir, que cuando este acuda al centro de salud quede satisfecho con la atención prestada y no necesite acudir a las urgencias si no existe un motivo real que haga que su caso sea una emergencia. Para ello, van a revisar el Plan de Urgencias de Atención Primaria, con el que no descartan ampliar los puntos de urgencias y sus profesionales. «Se está revisando ya el Plan de Andalucía de Urgencias y Emergencias, ya se ha recogido toda la información de los distritos de Málaga y se está trabajando con esa información y ya hay propuestas para proponer, algunas son organizativas y otras de recursos, hay algunas zonas que tienen dificultades para las urgencias pero con el plan de interinización esperamos solventarlo».

En lo que se refiere al presupuesto de Salud, José Manuel Aranda admitió que este año se crecerá más en la partida de Primaria que en la hospitalaria, y recordó los esfuerzos de la Junta por dar mayor estabilidad a la plantilla. De hecho, apuntó a que uno de los principales puntos del plan es la estabilidad del personal, «que el paciente tenga su equipo mantenido en el tiempo le beneficiará», señaló, apuntando a la interinización del personal y a las nuevas ofertas de empleo público convocadas. El nuevo plan también apostará por que el profesional participe en la gestión. Además, los formarán, lo que les dará estabilidad, continuidad y responderá a las necesidades asistenciales, siempre en función de los problemas de salud de la población de cada centro.

Más autonomía

De hecho, los profesionales serán a partir de ahora más resolutivos, puesto que podrán pedir más pruebas gracias a la ampliación de la cartera: analíticas, radiografías, ecografías, TAC, resonancias... El objetivo es que resuelvan más y que se generen antes las pruebas diagnósticas», explica el gerente del SAS, que admite que había centros en los que estaba más restringida.

Uno de los principios básicos del plan de renovación es identificar las desigualdades de la población entre distritos con la idea de medir las necesidades poblacionales, para lo que invitarán a agentes sociales y pacientes para que haya participación ciudadana. Así, se harán seguimientos de los pacientes con acciones dirigidas a potenciar la salud y disminuir los factores de riesgo.

La cronicidad y la inversión de la pirámide poblacional también se incluye en esta reforma de la Atención Primaria, que es consciente de las necesidades de este tipo de pacientes. Para ello los identificarán, harán cupos en agendas con la idea de mejorar la gestión y se constituirán equipos en los que trabajarán los médicos de manera estrecha con la enfermería, la enfermera gestora de casos y los trabajadores sociales. Se harán equipos sanitarios ­-fundamentalmente se trabajará con internistas, oncólogos y expertos de salud mental- con los que elaborar claves de atención personalizada. De hecho, uno de los puntos del plan que más enorgullece a Aranda es la creación de la clave de equipo entre médico y enfermera. En otras palabras, que cada enfermera tenga definidos quiénes son sus pacientes y que estos sepan quién es su enfermera, de manera que se pueda pedir cita sólo con ella si no es necesaria la presencia del facultativo. Esta medida comenzará a funcionar el próximo mes de marzo y busca que ambos profesionales estén permanentemente informados de qué ocurre a sus pacientes.

Agilizar las consultas o llegar al objetivo de la demora cero es otra de las preocupaciones de los gestores, que buscan hacer más eficiente el sistema. Para ello se va a potenciar la receta a largo plazo y se van a crear agendas de consulta telefónica que en un futuro serán videoconferencias. La instalación de nuevos equipos también permitirá que los profesionales puedan comunicarse con los especialistas de los hospitales para tratar los casos que estimen oportunos. En lo que respecta a la investigación, el SAS quiere que los profesionales retomen el carácter investigador de la sanidad, por lo que habrá convocatorias específicas abiertas permanentemente para la presentación de proyectos.



Resolución

Ningún andaluz a más de 15 minutos de su centro de salud

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha apostado por la inversión en infraestructuras de atención primaria en Andalucía para que ningún andaluz viva a más de 15 minutos del centro de salud que le corresponde.

La presidenta hizo este anuncio el pasado junio en las jornadas sobre el Plan de Renovación de la Atención Primaria en Andalucía, que reunió a más de 800 profesionales de la sanidad pública andaluza, representantes de sociedades científicas, colegios profesionales y sindicatos, rectores y decanos universitarios, así como responsables de los centros de investigación dependientes de la red pública.