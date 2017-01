El 17% de los jóvenes de Málaga quiere ser funcionario y el 33% montar su propio negocio

Un tercio de los alumnos de Bachillerato malagueños sueña con terminar su carrera universitaria y montar su propia empresa. Pero el 17% se muestra mucho más conformista y solo aspira a aprobar unas oposiciones y convertirse en funcionario. Son los dos extremos de una misma realidad y que define a los jóvenes de la provincia, según una encuesta realizada por Círculo Formación en la última edición de UNITOUR en Málaga, que mañana vuelve al hotel NH para ofrecer información sobre la oferta académica de más de 40 universidades españolas.

Le encuesta también revela que un 33% de los jóvenes malagueños afirma que le es indiferente dónde trabajar y se trasladará al lugar en el que encuentre empleo (ya sea fuera o dentro de España), mientras que un 28% lo buscará directamente fuera de nuestras fronteras, y un 22% prefiere quedarse en España.

En lo que respecta al lugar en el que estudiarán su grado, al 38% de los malagueños consultados le gustaría estudiar fuera de su comunidad o provincia, mientras que un 36% prefiere quedarse en Málaga o Andalucía, y un elevado 24% se aventuraría a realizarlo fuera de España.

El Salón de Orientación Universitaria nació hace once años precisamente para intentar que los estudiantes de bachillerato tomaran una decisión basada en el conocimiento, y para resolver de forma personalizada todas la dudas para las que no encuentran respuesta por otras vías. Se dirige a alumnos de bachillerato, padres y educadores interesados en recibir consejos que les orienten de una manera más certera sobre su elección de grado: titulaciones y universidades a las que pueden acceder, grados que se imparten en cada centro, planes de estudios, tarifas y precios de matriculación, becas, alojamiento en las residencias universitarias de los propios centros, etc.

El salón estará abierto en el hotel NH de 10.00 a 1400 y de 15.30 a 17.30 horas. No obstante, los alumnos de varios colegios de la zona ya tienen cita previa y acudirán bajo la tutela de sus profesores en horario de mañana, mientras que por la tarde la feria acogerá a todo el que acuda en busca de información.