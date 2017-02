Las farmacias vuelven a tener problemas de suministro de la vacuna de la meningitis B

Las farmacias malagueñas vuelven a tener problemas de suministro de la vacuna contra la meningitis B, cuyo nombre comercial es Bexsero. Este inyectable, que se puso a la venta el 1 de octubre de 2015, ha venido teniendo problemas de falta prácticamente desde que autorizó la venta libre en boticas.

La farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK), fabricante de Bexsero está teniendo problemas de abastecimiento ante la gran demanda de la población."Desde principios de año, y debido a problemas técnicos durante el proceso de fabricación, se está produciendo un retraso en el suministro de una parte de las dosis de Bexsero destinadas a GSK España. Esperamos que estas dosis estén disponibles en el segundo trimestre del año. Es importante destacar que estos problemas no afectan a las dosis de Bexsero disponibles actualmente en el mercado", han señalado.

"La compañía está trabajando con las autoridades, profesionales sanitarios y distribuidoras para que juntos podamos gestionar el suministro de esta vacuna de forma eficaz y minimizar el impacto que este retraso pueda ocasionar. Nos comprometemos a resolver la situación lo antes posible y seguiremos actualizando a las autoridades y organizaciones pertinentes a medida que dispongamos de más información", apuntan.

La vacuna está recomendada a partir de los dos meses de vida frente a la enfermedad meningocócica invasiva causada por «Neisseria meningitidis» serogrupo B, pero en España no está incluida en el calendario de vacunación infantil del Sistema Nacional de Salud (SNS). En septiembre de 2015 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente de Sanidad, autorizó el cambio de las condiciones de prescripción para pasar de uso hospitalario a prescripción médica no restringida, lo que permitía su venta libre en farmacias.

El problema se debe al incremento de la demanda que están sufriendo «a nivel mundial», según informó la compañía en un comunicado, lo que ha causado un impacto en la planificación de las entregas de los primeros pedidos que ha provocado una distribución equitativa de las dosis disponibles. Además, niegan que se deba a problemas en la fabricación de la vacuna y admiten que están tratando de responder lo más rápido posible, si bien reconocieron que su fabricación es «compleja» ?de alrededor de 9 meses? y hace que no sean capaces de atender la demanda tan pronto como quisieran.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Málaga han mostrado su preocupación por los problemas de suministro de la vacuna Bexsero desde que se autorizó la venta en farmacias. Asimismo aconseja que, ante esta situación, se consulte a los médicos la conveniencia de ponerla, y en qué plazos, debido a que actualmente no se puede garantizar que se cumplan los aconsejados entre una y otra dosis. «Recordamos que las farmacias comunitarias no pueden hacer nada ante estos problemas de suministro y subrayamos la importancia de adquirir las vacunas en las propias farmacias ante el importante riesgo para la salud que puede suponer el suministrar cualquier tipo de medicamentos adquiridos fuera de los canales de distribución recogidos por la legislación», concluyen.