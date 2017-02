Parcemasa renueva el servicio de atención psicológica

El Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) ha renovado las dependencias habilitadas para albergar su Gabinete de Asistencia Psicológica, compuestas por sala de espera, sala de reuniones y tres despachos para consulta y asistencia a las familias que sufren un duelo.

Con esta inversión, Parcemasa consolida el trabajo que comenzó en 2006 con el inicio de la atención psicológica a los familiares y que continuó en 2013, con la creación de un grupo de apoyo especializado.

El Gabinete de Asistencia Psicológica de Parcemasa, que ayer presentó el concejal Raúl Jiménez, es el primero de España que realiza esta función de forma gratuita y con carácter universal, independientemente de la situación socioeconómica del ciudadano que recibe su servicio, o de si está adscrito o no a una póliza de seguros.

Sus miembros están formados en Psicología Social y Clínica, lo que les habilita para realizar primeros auxilios psicológicos, así como para trabajar a medio y largo plazo con las familias en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de distintas patologías derivadas o asociadas al duelo.



Un servicio gratuito

«Es un apoyo que cuenta además con el aval de la Universidad de Málaga, con la que tenemos una colaboración directa, y que no supone coste alguno para los usuarios mientras permanecen en el cementerio», explicó Jiménez, que añadió que la gratuidad de este servicio no se prolonga en el tiempo, para no realizar competencia desleal con los profesionales que trabajan en este campo.

Durante 2016, el Gabinete de Asistencia Psicológica realizó un total de 2.838 intervenciones básicas –visitas a salas de duelo para informar y orientar a las familias, reduciendo así sus niveles de ansiedad al sentirse atendidas–, así como 1.008 intervenciones directas, por demanda de la familia o a iniciativa del especialista que ha realizado la primera visita. Este tipo de situaciones suelen estar relacionadas con el duelo infantil, la atención al cuidador principal del fallecido en procesos de enfermedades largas, duelo de ancianos o por muerte traumática. Cualquier persona interesada en contactar con este servicio puede hacerlo en el teléfono 900 500520.