De la Torre se encuentra con el alcalde de Almería para estudiar la creación de un posible eje con Málaga

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha recibido este miércoles al primer edil de Málaga, Francisco de la Torre (PP), con quien ha intercambiado impresiones y experiencias de cara al diseño del primer Plan Estratégico de Almería, cuyo estudio contará con un presupuesto de 200.000 euros y que, entre otros aspectos, contempla la contratación de una asesoría para desarrollar un documento que "una a los barrios", que implique a otras administraciones y que suponga un avance de la ciudad en materia social, cultural y de nuevas tecnologías.

En rueda de prensa tras más de una hora de reunión y después de haber participado en el desayuno coloquio 'Almería-Málaga. Un futuro compartido' organizado por 'La Voz de Almería', ambos regidores han trasladado sus planteamientos para el desarrollo de ambas ciudades, sentido en el que han destacado el peso del turismo para sus capitales, sentido en el que han considerado que el eje Málaga-Almería cuenta con gran atractivo para el turismo internacional, ya que la provincia almeriense juega un papel "complementario" en determinados ámbitos, como el turismo medioambiental, según De la Torre.

Fernández-Pacheco ha agradecido su visita institucional al primer edil malagueño así como sus aportaciones para ayudar a Almería a encontrar "su fórmula", dado que "Málaga y Almería tiene muchos aspectos en común" aunque "cada una tiene su idiosincrasia"; lo que deberá tenerse en cuenta de cara al pliego del plan estratégico.

En este sentido, el alcalde de Almería ha recordado que los presupuestos municipales de 2017 se aprobaron inicialmente esta misma semana, con lo que confía en que una vez aprobados de forma definitiva, se pueda avanzar en este estudio para que, por otra parte, ha asegurado que no tiene "prisa excesiva" para no caer en "errores". "Para que el plan se asiente bien y tenga el poso necesario para que la gente se identifique con él, no debemos tener prisa", ha dicho el regidor almeriense.

Así, ha incidido en su interés en que este plan no sea "el del alcalde ni el del Ayuntamiento", sino que sea "el de todos los almerienses", para lo que ha indicado su interés en las aportaciones de ciudadanos, empresas y entidades para una planificación en la que Málaga "es un referente" en aspectos como el Puerto-Ciudad, el uso de las nuevas tecnologías, la 'smart city' y la capacidad para "retener talento".

De la Torre ha destacado, por su parte, la apuesta cultural de la ciudad, el apoyo al emprendimiento y el desarrollo de las ciudades inteligentes y eficientes. Asimismo, de cara al desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad, cuyo acuerdo se rubricó a finales del pasado año en Almería, el alcalde de Málaga ha aconsejado a Fernández-Pacheco "evitar los momentos de no diálogo", ya que éste debe "impregnar siempre" a las instituciones