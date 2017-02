El robo de un pollo causó la reyerta de Los Asperones en la que murió un hombre

El padre del hombre de 33 años que murió la pasada noche por arma de fuego en una reyerta en Málaga ha señalado el robo de un pollo -con el objetivo de venderlo posteriormente- como el móvil que habría originado la muerte de su hijo.

El hombre, que no ha querido dar su nombre pero se ha presentado ante los periodistas como padre del fallecido, ha afirmado que el objetivo de su hijo era obtener dinero con la venta del pollo. "Si te ha hecho algo, dale tres tortas, pero no me lo mates", ha lamentado este hombre.

La reyerta se ha saldado con la muerte de su hijo y otro herido de bala de 45 años y la detención de tres personas, según ha informado la Policía Local. Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga han indicado que el fallecido no portaba armas de fuego y que durante el día se ha mantenido la "seguridad y tranquilidad" en la zona de Los Asperones, donde ha tenido lugar la reyerta.

Las mismas fuentes han informado de que los detenidos y la víctima se habían visto antes de la disputa y que habían vuelto a verse durante la noche. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el suceso se ha pasada la medianoche.

Fuentes de la Policía Nacional han indicado que tras la reyerta falleció un hombre de 33 años, trasladado inicialmente con vida por los familiares al hospital Clínico, y resultó herido también por arma de fuego otro hombre de 45 años, evacuado al hospital Carlos Haya.