La sanidad privada fija como retos más I+d y más atención a los pacientes

Directivos de Hospiten, el centro de Salud Íntima de la Mujer, Asisa, la clínica Santa Elena y el centro MonteAlminara aseguran que el objetivo es alcanzar la excelencia, ofrecer nuevos productos a los pacientes y gestionar mejor el llamado "turismo sanitario"

Cada vez son más los usuarios y empresas que se decantan por recurrir a la sanidad privada. En un momento en el que el servicio sanitario público no atraviesa su mejor época, los hospitales, clínicas y aseguradoras miran con optimismo al futuro y hacen un balance positivo del ejercicio pasado. Sin embargo, puntualizan, y aseguran que su continua línea ascendente poco tiene que ver con lo que suceda en las instituciones públicas.

Diversos representantes de empresas sanitarias malagueñas debatieron la semana pasada en un foro organizado por La Opinión de Málaga sobre los retos a los que se enfrenta la sanidad privada, un sector que mira con buenos ojos hacia el futuro.

La mesa estuvo compuesta por profesionales de diversas áreas, entre ellos, el director de la delegación de Asisa en Málaga, Rubén Sanz; el director médico de Hospiten, Tomás Piñeiro; el director del centro Salud Íntima de la Mujer, Pedro Torrecillas; la gerente del centro MonteAlminara, Nuria García; y el responsable de las relaciones institucionales de la clínica Santa Elena, Carlos Guirado.

El primer tema que se abordó en el desayuno informativo fue el crecimiento progresivo que observan las consultas privadas año tras año. Por dar algún dato, el director de Asisa en Málaga, Rubén Sanz, detalló que los seguros privados como negocio han crecido desde 2008, en plena crisis económica, un 5,1 por ciento, con un crecimiento medio del 2,7 por ciento durante estos años. Otro de los puntos que reseñó es que cuando las personas tienen la libertad de decidir entre sanidad pública o privada un porcentaje muy elevado se decanta por la privada, un dato que, a su juicio, se refleja entre el funcionariado. «El 85 por ciento de los funcionarios eligen la privada», incidió. «Ha crecido también porque las empresas han entendido que es el beneficio social que más valoran los trabajadores», sentenció.

Una cuestión que gran parte de los asistentes no achacó a la delicada situación que atraviesa la sanidad pública, sino que el peso de la sanidad privada tiene motivos por sí mismo como la calidad que ofrecen junto a las infraestructuras y personal médico de primera u otros factores como el cambio cultural, un aspecto ligado al nivel del desarrollo y su crecimiento en los últimos años. Una tendencia que no se ha visto mermada a pesar de la eliminación en 2012 de los beneficios fiscales que percibían las empresas por dar coberturas sanitaria-

La gerente de la clínica MonteAlminara, Nuria García, un centro para abordar todo tipo de adicciones, expuso su propio ejemplo. Una clínica que nació en un momento tan convulso como 2007 y cada año tiene un crecimiento de entre un 20 y 25 por ciento. «El problema existe y la gente acude. La administración no llega», sentenció. Además, abordarán nuevos proyectos con instituciones de prestigio para trabajar con el mercado turco y árabe a raiz de los problemas de terrorismo que vive la zona.

Ante esta situación, los presentes aseguraron que visualizan el futuro con nuevos proyectos para seguir creciendo e incluso con ideas de abarcar nuevos nichos de mercado. Es el caso de la clínica Santa Elena, en la cual, el responsable de las relaciones institucionales de la misma, Carlos Guirado, aseguró que la firma de un convenio en la próxima feria de turismo de Berlín (ITB) con TSGroup abrirá las puertas para traer al paciente alemán. «Con este acuerdo a partir de finales de 2017, principios de 2018 deben venir los primeros pacientes de este país», indicó.

Otro de los proyectos inminentes en colaboración con el doctor Pedro Torrecillas y la clínica Santa Elena es la creación de un quirófano inteligente en el que se llevará a cabo todo gran parte del trabajo de manera robotizada, algo desconocido en España. Ambos partes esperan que el Plan General de Ordenación Urbana de Torremolinos se apruebe antes de Semana Santa para comenzar las obras en las instalaciones de la cínica.



Incertidumbre en el horizonte

El uso de las nuevas tecnologías y su efecto en las próximas generaciones

El debate se terció para abordar un aspecto desconocido hasta ahora por todos: la inclusión de las redes sociales en la sociedad y sus efectos en las nuevas generaciones. En la actualidad coexisten dos grupos diferentes por completo; los mayores que no acaban de hacerse al cambio tecnológico y los niños y jóvenes en los que las redes han irrumpido en sus vidas por completo y forman parte de su día a día. «Hay que educar en la prevención porque no imaginamos las consecuencias de las nuevas tecnologías y las adicciones que pueden acarrear», indicó la directora de MonteAlminara. Un universo desconocido para muchos y sobre el cual todos los ponentes coincidieron en que la administración no tiene medios para llegar a los problemas que puede derivar.



Retos de cara al futuro

Escuchar al paciente y hacer llegar el mensaje que «menos es más»

A nivel particular, cada uno de los ponentes expuso como reto continua el seguir dotando de tecnología e infraestructuras sus instalaciones. «Seguir ese amino para alcanzar la excelencia», expuso Tomás Piñeiro. Una mejora que pasa también por escuchar más a los pacientes.

En un mundo cada vez más globalizado el saber comunicar y llegar al exterior se ha convertido en algo fundamental para todos los sectores y la sanidad privada no es menos. «Tenemos que mejorar en la toma de decisiones empresariales y ofrecer productos a nuestros potenciales pacientes. Hay que saber explicar», incidió el doctor Torrecillas. Una idea a la que se sumó la gerente del centro MonteAlminara y añadió la necesidad de conocer más a fondo todo lo relacionado con el marketing. «El reto es llegar y adaptarse al usuario», declaró.



El turismo sanitario, un proyecto fallido

El turismo sanitario también se abordó en el foro. Más que a modo de reto de cara al futuro como idea que ha tenido una mala gestión y que Málaga podría haber tenido mayor peso. Los propios ponentes expusieron que Málaga cuenta con nombres de referencia dentro de ciertas especialidades como el doctor Torrecillas o el doctor Brugada pero la marca como destino sanitario no ha despegado del todo. Las cifras actuales según Spaincares es que este sector facturó en el país 500 millones de euros y se marca como objetivo duplicar esa cuantía de cara a 2020.

El director médico de Hospiten va más allá y puntualizó que los esfuerzos deberían estar enfocados a atender al gran volumen de turistas que vienen al destino de vacaciones y que, por cualquier causa, requieren asistencia médica. «Las personas que vienen en exclusiva a operarse de la cadera no son tantas. Hay que dar la mejor asistencia posible en el caso de que se pongan enfermos», aclaró. Más de 75 millones de personas decidieron visitar España durante 2016, un año de récord turístico. En esa línea, otro campo a trabajar es la población extranjera que tiene residencia en la provincia. Es un nicho de mercado por explotar más aún.

Sin embargo, el gran reto que plantea el futuro está en la comunicación con los pacientes. La inclusión de internet y las nuevas tecnologías ha cambiado de manera drástica el perfil del paciente que llega a consulta, un paciente que se ha vuelto más exigente y hace que las instituciones privadas compitan entre sí para dar el mejor servicio.

Antes se sentaban y escuchaban al médico o especialista, ahora, sin embargo, llegan con ideas preconcebidas tras consultar con el doctor Google. La sobreinformación se ha convertido en uno más en consulta y los ponentes aseguran que tiene consecuencias negativas. «En ocasiones se demandan servicios sin una base científica», indicó el doctor Pedro Torrecillas.

La demanda de pruebas innecesarias pero que sí encarecen los costes de las entidades se ha convertido en una realidad. El nivel de exigencia se ha intensificado. «Es necesario que los profesionales y las aseguradoras sean rigurosos con la demanda clínica. Eso puede requerir un esfuerzo por explicar más las cosas, por ofrecer asesoramiento...», indicó Rubén Sanz. Un nuevo perfil que se ve potenciado, a juicio de los presentes, por ciertas informaciones del sector. Una de las últimas que se citó en el encuentro fue la alerta de la comunidad científica tras superar en 2015 la cifra de cáncer prevista para 2020. «Hay un exceso de prealerta», matizó Nuria García.

Acudir a los especialistas se ha covertido en algo habitual y, sin embargo, tener una visión integral del paciente es algo que, en ocasiones, se echa enfalta, según debatieron. «La calidad es otra cosa, es un protocolo certero y bien comunicado con un buen equipo», indicó Sanz. Es el momento para hacer comprender que «menos es más».

Con el propósito de lograr que la excelencia y que el servicio prestado ayude a mejorar la calidad de vida de los pacientes, los ponentes marcaron en el horizonte algunos de los puntos a mejorar. «Tenemos que posicionarnos cada vez más en la calidad», sentenció el director médico de Hospiten.



Tomás Piñeiro

Director médico de Hospiten

Hospital de origen canario con una trayectoria de más de 40 años que comenzó su expansión a partir de la década de los 90 y está presente en parte de las ciudades más turísticas de España. Málaga es una de ellas.



Director del centro de Salud Íntima de la Mujer

La innovación tecnológica abandera la consulta de Pedro Torrecillas que ofrece las últimas técnicas en todo lo relacionado con la urología y ahora aborda también los problemas de la mujer.

Rubén Sanz

Director de la delegación de Málaga de Asisa

Aseguradora malagueña y la única compañía con red hospitalaria propia, en concreto, 15 hospitales y uno de ellos en Málaga. En la actualidad cuenta con más de 65.000 asegurados en la provincia y trabaja en ampliar sus prestaciones.

Nuria García

Gerente del centro MonteAlminara

Centro malagueño en el que se abordan todo tipo de adicciones como nuevas tecnologías, ludopatía, sexo o sustancias. Han abierto un centro ambulatorio en Málaga ciudad para los que no necesitan ingresar.

Carlos Guirado

Relaciones Internacionales de la clínica Santa Elena

Clínica ubicada en Torremolinos que tiene com objetivo principal este año atraer al mercado alemán. Se prevé que tras la firma del convenio con TSS Group los primeros pacientes lleguen este año.