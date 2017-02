Belleza contra el cáncer

"Estas iniciativas son muy buenas porque en el hospital solo valoran la salud pero no la autoestima".

En el proceso de curación de un cáncer, no sólo es importante el tratamiento médico, sino que, como defiende la clínica Carmen Burgos, es fundamental mantener la imagen y la autoestima alta para hacer más fácil la recuperación. Por ello, junto a la Asociación de Cáncer de Mama de Málaga (Asamma), ponen a disposición de los pacientes tratamientos personalizados que mejoren su calidad de vida y contribuyan a su recuperación.

La estética-oncológica pretende funcionar como complemento a los cuidados médicos. Según una de las psicólogas del equipo, Estefanía Macías, intentan mejorar los cambios a nivel físico y emocional que una enfermedad así provoca. Lo hacen evitando el estrés, las emociones negativas, mejorando el descanso o con ejercicio suave. Y es que, que los pacientes no se identifiquen con su imagen, que se sientan cansados y sin confianza en sí mismos hace que la autoestima caiga. El objetivo del proyecto, según la directora de la asociación, Paqui Aguilar, es «intentar ayudar a mujeres que comienzan el duro camino del cáncer».

Esther Aguilar es clienta de Carmen Burgos desde el año pasado, pero ya se conocían desde hacía 14 años, cuando Carmen la maquilló para su boda. A Esther le diagnosticaron cáncer de mama en mayo del año pasado y desde entonces acude a la clínica a pigmentarse las cejas o a sesiones de acupuntura que le ayudan a dormir: «Después de la primera sesión de acupuntura dormí cuatro noches seguidas, desde que empecé no había dormido tanto». Las sesiones, señala, «me han ayudado muchísimo. Es muy duro y no lo puedes llevar sola», explica. «Necesitas apoyo de todo el mundo. Y estas iniciativas son muy buenas porque en el hospital se dedican a operarte y a curarte. Ellos valoran solamente la salud pero no se fijan en la autoestima, en cómo te sientes. Lo recomiendo a todo el mundo», concluye.

El mensaje que Carmen López, fundadora de Carmen Burgos, da a sus clientas es: «La vida no es esperar a que pase la tormenta sino aprender a bailar bajo la lluvia». Desde el centro hacen hincapié en la importancia de cuidar la estética durante la enfermedad. Como confiesa Esther, «pierdes tu salud, pierdes tu estética, se te cae el pelo, se te caen las cejas, las pestañas; tu cara no es tu cara, te hinchas. Son tantas cosas€ cicatrices, quemaduras€ Yo agradezco al clínico, a mi oncólogo pero no te orientan. Con 39 años te quedas sin pecho, ellos no te facilitan una alternativa estética».

Los precios son asequibles según las clientas. En el centro estudian cada caso y ofrecen tratamientos personalizados, productos naturales, técnicas de automaquillaje, incluso bañadores para mujeres con mastectomía.