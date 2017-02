Carlos Haya aspira a ser un centro de referencia nacional de cirugía de la epilepsia

El Hospital Regional Carlos Haya aspira a convertirse en un centro nacional de referencia de cirugía de la epilepsia, una enfermedad que en muchos casos es invalidante y que afecta de forma activa a 8.000 malagueños.

En los últimos años se ha experimentado numerosos avances de investigación en terapias farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento de esta enfermedad. No obstante, el jefe de servicio de Neurología de este hospital, Pedro Navarro, ha señalado en rueda de prensa que un 25% de las personas que lo padecen no se benefician de las terapias farmacológicas, por lo que requieren de otro tipo de tratamiento.

Por este motivo los expertos han ido más allá apostando por la cirugía de la Epilepsia, una técnica que puede llegar a hacer que desaparezca la enfermedad o que se reduzca logrando que, desde 2009, 60 malagueños -dos de ellos menores de edad- se hayan beneficiado de esta técnica.

Los recientes avances en investigación relacionados con las modernas técnicas de neuroimagen estructural y funcional han permitido cambiar el concepto de la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico, concibiéndose en la actualidad como una enfermedad de redes neuronales, es decir, un cerebro conectado en red. Por otro lado, la neuroimnunología ha despertado mucho interés recientemente intentando dar explicación a las bases fisiopatológicas de un buen número de epilepsias hasta la fecha sin catalogar y de las que se desconocían sus causas.

El nuevo concepto de conectividad cerebral, una red de conexiones cerebrales, adquiere especial relevancia en la cirugía de la epilepsia. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con epilepsia resistente a los medicamentos y que, por tanto, siguen presentando crisis, sin control, a pesar de haber intentado varios tratamientos con fármacos.

El Servicio de Neurología del Hospital Regional tiene en activo cuatro proyectos de investigación en epilepsia, y pertenece al grupo de investigación de Neurociencias del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Actualmente, un total de 1.500 pacientes adultos están en seguimiento, y 60 pacientes – dos de ellos, menores – han sido intervenidos quirúrgicamente, desde que en abril de 2009 se realizara la primera cirugía de la epilepsia en el centro hospitalario malagueño.

El Hospital Regional de Málaga dispone de un equipo multidisciplinario médico-quirúrgico de epilepsia, que da respuesta con tratamientos farmacológicos y no farmacológicos a los pacientes diagnosticados de epilepsia. En palabras de Serrano, "el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia es un trabajo multidisciplinar y colaborativo, donde intervienen neurólogos, neurocirujanos, neuropediatras, neurofisiólogos, neuropsicólogos, neurorradiólogos y especialistas en medicina nuclear, que diseñan los tratamientos individualizados que permiten mejorar el control de las crisis y la calidad de vida del paciente?.