Los cocineros Diego del Río, Diego Gallegos y Sergio Garrido ya tienen sus clicks de Playmobil

La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), que desarrolla su actividad en el hospital Materno Infantil de Málaga, ha reconocido el apoyo a esta asociación por parte de los cocineros malagueños Diego del Río, Diego Gallegos y Sergio Garrido con la divertida entrega de un click de Playmobil personalizado con la cara de cada uno de los cocineros. El presidente de AVOI, Juan Carmona, ha explicado que se trataba de reconocer de una forma divertida el apoyo de estos cocineros, dos de ellos con estrella Michelin, a la labor que realiza la asociación con la entrega de estas figuras que se realizó en el centro de Makro en Málaga, donde asistió Víctor Arcos como representante de otra empresa que colabora con esta ya consolidada ONG que lleva 23 años ayudando a los pequeños ingresados en el hospital Materno Infantil de Málaga.

"En la vida pensé que tendría un Playmobil personalizado, flipando a colores. Tiene hasta barba de dos días", comentaba el chef Diego Gallegos mientras observaba su figura.

"Cuando era un niño, era un apasionado de los clicks, los he tenido todos. El barco pirata fue el que más me gustaba y verme ahora reflejado en uno alucino. Mi madre ya me ha dicho que se parece a mi", explicaba Diego del Río.

"De pequeño jugaba a que era un vaquero o un policía, pero nunca pensé que la cocina me llevaría a ser un personaje de los clicks", explicaba Sergio Garrido con una sonrisa de oreja a oreja como un niño con zapatos nuevos