Un paseo por los 175 años de la Policía Local de Málaga

Los agentes de Policía Local han realizado actuaciones de diversa índole en el día a día con el objetivo de mantener el orden en los distintos municipios durante toda su historia, labores que oscilan entre la defensa de ayuntamientos en la Guerra Civil a la regulación del tráfico rutinario hoy.



Los múltiples servicios que prestan los hombres y mujeres de los cuerpos de Policía Local, a quienes se puede ver en variadas facetas cotidianas, les convierten en un elemento que ha sido imprescindible en la vertebración de las ciudades, como es el caso de Málaga, que esta mañana ha inaugurado una exposiciónque narra los 175 años de historia de su institución.



"Yo he pasado de todo, hay muchas anécdotas", exclama Miguel Rojas, exagente de Policía Local que ejerció desde los años 60, quien cuenta risueño y desbordado de ilusión cómo paseó con una granada de la Guerra Civil en sus manos tras recibir un aviso de bomba en una floristería.



"La gente me veía con eso en la mano y me decía de todo menos bonito", recuerda entre carcajadas mientras reproduce los diálogos que tuvo con sus superiores en su recorrido por distintos edificios sin que nadie se hiciera cargo del artefacto que presuponían inutilizado pero que, comenta, "nunca se sabe".



Antonio Riera es un policía local jubilado de 77 años que prestó servicio durante cuatro décadas, aunque a día de hoy dice emocionado que aún sueña con estar patrullando como en aquellos años que, valora, fueron "extraordinarios" dentro de la "dificultad" que supone la salvaguarda del orden público.



Campeón de Europa de Regulación de Tráfico en Barcelona en 1968, José García Gálvez se impuso a otros agentes de España y de otros países; hoy, el que fuera Policía Local aún se conmueve bajo sus oscuras gafas al recordar su logro internacional y sus labores rutinarias.



La defensa de las instituciones durante la Guerra Civil es uno de los momentos que destaca José Francisco Berruezo, intendente mayor, quien rememora la salvaguarda del Ayuntamiento de Málaga ante la sublevación de 1936 y la posterior entrada de las tropas franquistas en 1937, que provocó el éxodo de la carretera Málaga-Almería.



Berruezo, que realiza labores de documentación sobre el cuerpo municipal de Málaga que culminarán en un libro dentro de unos meses, señala la época de la I República como uno de los momentos más "críticos" por los desequilibrios acaecidos, ya que "no se puede desligar la historia de los policías".



"Los momentos convulsos nos hacen mella, el agente tiene que estar a los vaivenes del gobernante", destaca sobre los periodos de inestabilidad política de los siglos XIX y XX José Luis Sánchez, subinspector responsable de Participación Ciudadana de la Policía Local de Málaga.



Sánchez es el organizador de la exposición que abarca los 175 años de historia del cuerpo malagueño -que fue uno de los primeros en capitales a nivel nacional- en la que se recogen armas, portadas de periódicos durante la Transición, vehículos antiguos o el propio acta fundacional de 1842.