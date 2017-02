Roca entrega un millón de euros al Ayuntamiento de Marbella

Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y principal condenado en el caso Malaya, ha entregado al Consistorio de la localidad un millón de euros en concepto de responsabilidad civil por los casos Saqueo 1 y 2, juzgados en la Audiencia Nacional. Con esta entrega de dinero, el Jefe habría entregado ya a las Administraciones Públicas 15 millones de euros, cifra en la que se incluye lo dado tanto a la administración local como al Estado.

Según una providencia del Tribunal del caso Malaya a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, la Sala requiere al administrador judicial del patrimonio del exasesor para que entregue "de manera directa al Ayuntamiento de Marbella la cuantía de un millón de euros". Ese importe procede de los fondos de las sociedades administradas judicialmente por Idea Asesores y será entregado "al legal representante del Ayuntamiento de Marbella en su calidad de perjudicado en los conocidos como casos Saqueo 1 y 2".

La Sala ordenar comunicar esta decisión al Servicio Común de Ejecutorias Penales de la Audiencia Nacional como órgano ejecutante de tales procedimientos "para que dicho abono sea imputado a la responsabilidad civil a que resultó condenado el señor Roca".

El exasesor ha entregado otros 14 millones de euros al Estado y al Ayuntamiento gracias a las ventas llevadas a cabo en su página web o a las operaciones cerradas con anterioridad a la apertura de la misma. Así, a la Agencia Tributaria se le han entregado 5,3 millones de euros en concepto de IVA y otros impuestos, así como también el penado ha hecho frente a la responsabilidad del caso Minutas, 26.700 euros, y la del caso Malaya, 465.000.

En cuanto a la página habilitada para vender su patrimonio, ya se han subastado bienes por valor de cinco millones de euros, 4,5 por bienes inmuebles y medio millón por la venta de diferentes bienes muebles. Hasta diciembre, la página había registrado la visita de 2,6 millones de personas.

La entrega de este dinero redundará directamente no sólo en la salud de las maltrechas arcas marbellíes o del Estado -según se trate de blanqueo, que va al país, o malversación, que desemboca en el Consistorio- sino que también permitirá a Roca seguir disfrutando de permisos, de los que ya ha consumido tres, e incluso continuar su progresión penitenciaria hasta llegar pronto al tercer grado, un régimen de semilibertad, dado que además de abonar estas responsabilidades su comportamiento en prisión ha sido bueno y en marzo hará once años entre rejas.

La Sección Primera ya le acumuló todas las penas que tiene, sin contar los 120 procedimientos sobre convenios urbanísticos cuyos juicios aún han de celebrarse, lo que significa que no pasará más de veinte años entre rejas, por cierto el máximo legal permitido por la ley, salvo excepciones más graves. En uno de los últimos juicios, se pudo ver a Roca llegar andando a la Ciudad de la Justicia sin escolta policial, una imagen que no se había dado en los once años transcurridos desde que estalló la operación Malaya, el 29 de marzo de 2006.

Aún quedan grandes propiedades de Roca por vender a través de la página web, como por ejemplo la finca La Loma, ubicada en Los Alcázares, Murcia, que está valorada en 24,5 millones de euros y por la que ha habido varios empresarios interesados, sin que llegue a concretarse la enajenación. Además, en la finca La Caridad de San Pedro Alcántara hay interés por parte de un grupo de inversores hispano-argentinos por montar un club de polo.

Además de fincas, se ha vendido un autobús de época, coches, caballos, varios pisos del exasesor, algunos de ellos situados en las zonas más exclusivas de algunas ciudades españolas, y aún quedan por ser subastados varios apartamentos de lujo.