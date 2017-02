Investigadores de la UMA crean una plataforma para almacenar los datos del genoma

Con el objetivo de permitir la gestión de grandes volúmenes de datos sobre la secuenciación del genoma y planificar trabajos en dicha infraestructura virtual, el grupo de investigación BITLAB (tecnologías de la información en bioinformática) del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga ha elaborado una plataforma de computación en «la nube».

Un proyecto europeo titulado «High Performance, Cloud and Symbolic Computing in Big-Data problems applied to mathematical modelling of Comparative Genomics (Mr.SymBioMath)», a través del cual se ha generado un software informático que permitirá procesar los avances tecnológicos de la secuenciación en genómica (humana y de otras especies) y cuyo peso de datos supone uno de los grandes retos para la comunidad científica y el ámbito empresarial.

El humano es con seguridad la única especie de la cual obtenemos diferentes muestras del genoma de cada individuo: el año pasado ya se contaba con más de 250 mil genomas y se espera que esta cifra aumenta a más de un millón y medio durante 2017. Acelerar el procesamiento de dichos datos es uno de los desafíos actuales a nivel informático ya que los ordenadores convencionales no pueden trabajar con dicho volumen de información.