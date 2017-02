"Los presupuestos no avanzan en igual medida que las necesidades"

El máximo responsable de los farmacéuticos malagueños tomó ayer posesión como representante por los dos próximos años de los once colegios profesionales de la provincia.

La nueva Junta Directiva de la Unión Profesional de Málaga (Uprosama) tomó ayer posesión en un acto celebrado en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Presidida por Francisco Florido, máximo responsable del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, el nuevo mandato se inicia con el principal reto de tratar de reducir los problemas que afectan a la sanidad malagueña, desde el ámbito profesional hasta el de los propios pacientes. En el acto estuvieron, además de los representantes de los once colegios que integran Uprosama, representantes del Foro Andaluz de Pacientes, de la Asociación Española contra el Cáncer y de la Fundación Cudeca, y contó con la presencia de la delegada de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Málaga, Ana Isabel González. Florido se ofreció como interlocutor entre administraciones y asociaciones de enfermos.

¿Qué retos se marca la unión para estos años en los que la presidencia recae en usted?

Fundamentalmente, mi objetivo es que los once colegios profesionales que integramos Uprosama seamos capaces de mantener la unión, la cooperación y el entendimiento entre todos. Somos casi 20.000 profesionales en Málaga, cada uno con sus peculiaridades, no voy a negar fricciones, por eso ahí debe estar Uprosama para tender puentes de aproximación en posibles historias que surjan. Ya se están implantando cosas y creo que hay que seguir en esa línea, la iniciada por Juan José Sánchez Luque e iniciado por Juan Antonio Astorga. La idea es la de continuidad para que siga asentándose en la sociedad malagueña.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la provincia de Málaga a nivel sanitario?

Concretar es difícil pero en general la sanidad malagueña, andaluza y si me apuras del país, tiene que saber que hay que evolucionar. Es verdad que hubo un momento de la crisis en que hubo medidas coyunturales para salvar la situación que se han hecho fijas en la sociedad y se siguen implantando. Uprosama, lógicamente, lo que quiere es el bienestar del ciudadano y de los pacientes pero sin olvidar que el sistema debe ser sostenible para contar con ello. En todo lo que sea mejorar el servicio estaremos de acuerdo y todo lo que sea ir contra ello no,tiene que haber un equilibrio entre lo sostenible y los pacientes, somos los que ponemos la cara ante la sanidad. Hay precariedad, tanto en la pública como en la privada y si el personal no estuviera cualificado habría más problemas.

¿Qué opina de las protestas sanitarias de las plataformas y mareas en Andalucía?

En Granada el movimiento ha conseguido que haya dos hospitales completos con sus gerencias. Mi opinión es que el ciudadano tiene derecho a manifestar su opinión. Que en ocasiones se ha podido salir de madre, sí, porque hay gente que se aprovecha de los ríos revueltos, pero cuando la sanidad no funciona bien el ciudadano lo pone en el punto de mira, es prioritario. Ha sido objeto de envidia de grandes ciudades y países y ahora pues se maneja con ciertas deficiencias. Hay que buscar los medios y la ciudadanía ha dicho hasta aquí hemos llegado y ha conseguido cosas, me parece bien.

¿Cree que la dimisión de parte de la cúpula de Salud beneficiará a las decisiones sanitarias?

No tengo mucha opinión, hay que dar un paso adelante y si ha habido dimisiones y luego no se sustentan con gestos concretos no sirve para nada. En sitios donde ha habido grandes manifestaciones como Granada se han pedido responsabilidades y eso significa que alguien tiene que caer, si las personas se marchan y luego no se hacen otras cosas, no sirve para nada.

¿Qué opina del proyecto del macrohospital en el Civil?

Me parece formidable, creo que hay unanimidad, la comisión que se creó en la que participa el Colegio de Médicos, que nos ha pedido que a través de Uprosama seamos su voz, es un punto importante para trabajar y, en ese sentido hay unanimidad para que el hospital se ubique allí. Málaga necesita urgentemente que esa decisión se plasme en un proyecto definitivo porque si esto queda como palabras muertas no vamos a ningún sitio.

¿Qué infraestructuras sanitarias ve más necesarias para Málaga en la actualidad?

Creo que Málaga es muy grande, ya se ha abierto el nuevo de Ronda, pero en la zona de la Costa del Sol hace falta el de Estepona y mejoras en el de la Axarquía, sería conveniente para Málaga y provincia equilibrar la atención de 1,5 millones de personas. Se debe dotar de infraestructura para mejorar los servicios, todo lo que sea bueno, mientras el sistema sea sostenible, hay que escrudiñar vías de financiación porque esto va avanzando cada vez más en investigación y diagnósticos precisos, pero los presupuestos no avanzan en la misma medida que las necesidades de la población.