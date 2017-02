Una amplia representación malagueña acompaña a Susana Díaz en su primer paso

Susana Díaz no ha estado sola esta mañana en Madrid. Entre las más de 2.500 personas que han acudido esta mañana a la llamada del alcalde de Vigo, Abel Caballero, organizador del acto que se ha celebrado en el pabellón de la Fundación ONCE, también había una amplia comitiva malagueña. Bajo el pretexto de celebrar un encuentro para reivindicar el municipalismo, han acudido a arropar a Susana Díaz casi un centenar de cargos electos de la provincia que han sido testigos en primera persona de cómo la presidenta de la Junta ha dado su primer paso hacia en la carrera por hacerse con la secretaría general del PSOE. Aún sin hacer oficial su candidatura a las primarias del partido, Díaz ha lanzado un mensaje velado que permite intuir su futuro a corto plazo. "Tengo fuerza, tengo ilusión, estoy animada y me encanta ganar", ha proclamado delante del auditorio.

Entre la delegación malagueña, que casi se pierde el acto debido a una incidencia técnica en el AVE que conectaba a Málaga con la capital, se encontraron, entre otros, el alcalde Marbella, José Bernal, el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, representando a los grandes municipios de la Costa del Sol que están en manos del PSOE. Además, también han acudido los primeros ediles de Vélez-Málaga, Ojén, Iznate, Alozaina, Salares, Periana, Colmenar, Alfarnate, Humilladero, Fuente de Piedra, Viñuela y Cuevas Bajas, además de los portavoces en los ayuntamientos de Málaga, Coín, Torrox, Casa Bermeja, Villanueva del Trabuco y Almachar.

La expedición ha sido encabezada por el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, y el portavoz del PSOE en la Diputación y número tres del partido a nivel andaluz, Francisco Conejo. También ha asistido diputados, parlamentarios andaluces y delegados de la Junta.