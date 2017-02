Turismo de Congresos

En el Congreso Nacional del PP se conseguido este fin de semana algo tremendo: debatir sin que haya ningún debate. Durante varias semanas los dirigentes populares de la provincia, con Elías Bendodo y Margarita del Cid al frente, han pregonado lo mucho que había irrumpido la discusión en forma de enmiendas y que la orden expresa que había formulado el partido a los 97 compromisarios era muy sencilla: «Participad y votad lo que queráis». Así se lo confirmó Del Cid a algunos que temían desentonar en temas tan delicados como el de la gestación subrogada o el aborto. En contraposición a lo acostumbrado en otros congresos anteriores, tanto enarbolar el debate hacía pensar en la posibilidad de que se generaran ciertas discrepancias. Pero en el PP la cosa no está montada para armar líos y la conclusión a la que se llegó después de discutir las ponencias era que en realidad ni había grandes debates ni tampoco divisiones internas. Al menos, de alfombra para afuera porque las aperturas en canal se realizan en la intimidad. Si alguien tiene que «morir» debe ser sin sufrimiento para el partido. La última vez que el sector más reaccionario puso el grito al cielo fue precisamente a raíz de una petición impulsada por el PP de Málaga. En 2012, Esperanza Oña presentó una ponencia en el congreso provincial para que la dirección nacional retirara el recurso de inconstitucionalidad contra los matrimonios homosexuales. Desde entonces, aseguran fuentes del partido, el PP de Málaga se habría granjeado la fama de «liderar las tendencias más progresistas dentro de la formación».

Tema tabú Con el trasfondo de dar una imagen de unidad, máxime cuando lo que se quería era ponerse de contraejemplo a lo que ocurre en otras formaciones, no extrañó ver a Francisco de la Torre sentado junto a Bendodo. Son muchas las veces que le preguntaron de incógnito al presidente de los populares malagueños si él quería ser el futuro alcalde de Málaga. Aunque, en esta ocasión, no se trata de una disputa que se pueda despejar por el amado método de la adición, Bendodo prefirió insistir en que De la Torre representaba al mejor alcalde que ha tenido la ciudad. No por supervivencia, que también, estuvieron cerca de él algunos de los populares más jóvenes que podrían tener cabida en unas futuras listas confeccionadas por el todavía presidente de la Diputación. Los Luis Verde, Javier Gutiérrez del Álamo, Francisco Rodríguez, Dolores Caetano o Pedro Bosquet constituyen el preámbulo a lo que podría ser una inyección de sangre fresca. Hubo una época en la que en el PP bastaba con la apelación a los valores cristianos y a un conservadurismo de provincias que, en pugna con Ciudadanos por el voto juvenil, se antoja algo apolillado. Una vez liberado de las ataduras de De la Torre y sus lealtades, algunos dirigentes confiesan que es inevitable que se le dé salida a la «sabia nueva» y por eso no es de extrañar que los jóvenes populares acumularan durante el fin de semana una colección de fotografías que les exhibe junto a los baluartes más novatos dentro de la cúpula del partido. Ver dónde se está y hasta dónde se puede llegar explica que se le rinda un culto totémico a Pablo Casado y Andrea Levy. Para ascender en la lista de reproducción de la política, el Ayuntamiento de Málaga constituye una buena catapulta. La amistad que les une ahora, y que todavía se escribe en tinta china, está amenazada por ser devorada cuando se empiecen a repartir los cargos y empleos en la telaraña institucional. Sobre los hombros de Bendodo se ha reunido la fama de que va a contar con las nuevas generaciones. Un sentimiento de impotencia para los concejales históricos que vivieron el congreso como quien celebra la fiesta de su cumpleaños haciéndose más viejo y rodeado de juventud. La primavera de Praga de algunos son las elecciones municipales de 2019.

Nostalgia de unidad Podemos llegó a Vistalegre II en la parábola más pronunciada de su enfrentamiento interno. Con rumbo firme se habían movido ambos trenes, el de Pablo Iglesias y el Íñigo Errejón, en línea de choque frontal. Una tendencia a la división que también ha tenido su reflejo en la delegación malagueña de Podemos. El año pasado todos fueron juntos porque estaban ilusionados. Esta vez, algunos ya han ido como concejales. Muchos viajaron de noche. Otros casi se quedan tirados en un tren. Pero el recorrido se hizo por separado. Aunque en el consejo ciudadano de Málaga se insiste en que se ha logrado transformar las disidencias en un puño cerrado que quiere golpear un mismo objetivo ­­–el Ayuntamiento se toma por asalto–, cada uno fue por su lado. Entre los cargos públicos malagueños que se manifiestan abiertamente errejonistas destacaron el parlamentario andaluz, Juan Antonio Gil, y el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Torremolinos, José Piña. Son los dos fieles escuderos, precisamente, de Alberto Montero. Al secretario general de la formación morada en Málaga se le reservó el honor de hacer la entrada inaugural junto a toda la cúpula del partido, o lo que queda de ella porque Podemos está empeñado en reescribirse. Montero se confiesa harto de divisiones internas y convencido de que Iglesias acabará echando por tierra la propugnada transversalidad. Para salir a pista –ya se encargó Rafael Hernando de recordar que también es plaza de toros– sonó el discurso de Martin Luther King en su versión de charanga maquinera. De la fórmula inventada por Errejón se distanciaron hace mucho Juan José Espinosa y Nicolás Sguiglia. Ambos son consejeros y estuvieron sentados en primera fila, aunque intentaron zafarse de sus compañeros errejonistas. La marea de móviles y tabletas fue acompañado de un grito de anhelo en analogía directa a lo que un día se llegó a ser. «Unidad, unidad», clamaba el aforo.

Sin vuelta atrás «Tengo fuerza, tengo ilusión, estoy animada y me encanta ganar». Con estas palabras presentó Susana Díaz su candidatura a pelear la secretaría general del PSOE. No se le empezó a quebrar la voz, todo lo contrario, ante el tamaño del reto. Arropada por más de 2.500 cargos socialistas de toda España, entre ellos una nutrida delegación de malagueña, Díaz lo dijo todo sin decir nada. Aunque todavía no haya hecho oficial su candidatura para las primarias, el supuesto encuentro municipalista en Madrid fue una colocación de la alfombra roja en toda regla.



Tirados en en el ave

Con la seguridad de saberse en un medio de transporte estupendo, Francisco Conejo y Miguel Ángel Heredia encabezaron ayer la expedición socialista que se dirigía en el AVE de las ocho de la mañana hacia Madrid. Una avería técnica antes de llegar a Ciudad Real amenazó con echar por tierra el cometido. Después de una parada obligatoria que se prolongó durante más de una hora, el tren pudo seguir y se selló la entrada en Atocha a eso de las 11:45. El acto convocado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, estaba programado para las 11:30. Algo que no impidió que se estuviera a tiempo para el discurso de Susana Díaz.